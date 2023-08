CHAGE and ASKA 25th Anniversary BOX-1 1980-1985 7枚組 25周年記念完全限定BOX

(曲目リスト)

ディスク: 1

1追想(Instrumental)

2私の愛した人

3夢から夢へ

4ひとり咲き

5風舞

6御意見無用

7夏は過ぎて

8冬の夜

9恋愛情歌

10終章(エピローグ)~追想の主題

ディスク: 2

1熱風

2水面の静(Instrumental)

3万里の河

4この恋おいらのからまわり

5花暦

6悲炎

7翼

8あばんぎゃるど

9嘘

10草原の静(Instrumental)

11荒野

12お・や・す・み

ディスク: 3

1黄昏の騎士

2南十字星

3男と女

4夜のジプシー

5月が海にとける夜

6誓い

7いろはにほへと

8琥珀色の情景

9安息の日々

10愛すべきばかちんたちへ

ディスク: 4

1THEME FOR PACINA(Instrumental)

2暁

3OMOIDE(Instrumental)

4御意見無用’82

5THEME FOR BUJUN(Instrumental)

6MARGARITA

7カーニバル

8魅惑

9夢から夢へ(Instrumental)

10熱い想い~CLOSING THEME

ディスク: 5

1自由

2眠ったハートに火をつけて

3あの娘にハ・レ・ル・ヤ

4Fifty-Fifty

5不思議の国

621世紀

7闇

8夢を見ましょうか

9O Domino

ディスク: 6

1東京CARRY ON

2シナリオ

3涙・BOY

4RAINBOW

5MOON LIGHT BLUES

6TIME KEEP DANCER

7アルマジロ・ヴギ

8夢のかなた

9ゆら・ゆら

10B.G.M

ディスク: 7

1TWILIGHT ZONE

2棘

3J’s LIFE

4標的(ターゲット)

5メゾンノイローゼ

6誘惑のベルが鳴る

7マドンナ

8オンリーロンリー

9星屑のシャンデリア

10マリア(Back To The City)

11さようならの幸せ

未開封品ですが外装ビニールにイタミが有ります。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

