割引購入 D1.00CT✨プラチナブラウンダイヤネックレス　ラインダイヤネックレス ネックレス

大粒の濃淡差があるブラウンダイヤモンドを

縞ロードクロサイト(インカローズ)

1ctをU字モチーフにセットした

パロマピカソラビングハートネックレス

プラチナダイヤネックレスです。

【ete】K10YG レイヤーブリーズネックレス



新品未使用 エルメス ループペンダント ゴールド

ダイヤモンドはブラウンカラーで

AHKAH イニシャルネックレス K

色差とインクがある物をセットしております。

ターコイズペンダントトップ インディアンジュエリー



K18ゴールド、ペンダント、トップ金粒入り

ボリュームがある、

heaven by marcjocbs ネックレス

落ち着いた雰囲気のお品です。

伊勢志摩 本真珠 ネックレス



リエジュ ネックレス プラチナ

素材 PT900 PT850

コンロンプリンセスネックレス

石目 ダイヤモンド

PHILIPPE AUDIBERT NECKLACE

刻印 PT900 PT850 1.00

☆新品/18金/K18刻印あり☆デザインクロスチャーム

全長 約43cm

新品*OUR LEGACY LADON MATTE NICKEL

トップサイズ 横約36mm

GUCCI スクエアネックレス

重さ 約2.44g

【新品】スワロフスキー ネックレス

付属品 ケース

【箱付き】GEORG JENSEN ネックレス

商品状態 B

新品 スワロフスキー スパークリングダンス ネックレス ピアス セット



HERMES エルメス ホースシュー ブレスレット SV925 馬蹄

※あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。

K18WG 覆輪ダイヤペンダント

※商品はクリーニングと消毒してから

新品✨バカラ「天空の城ラピュタ 飛行石」

発送いたしますのでご安心ください。

新品 レア エルメス ダイヤ アミュレットコンスタンス ネックレス



ジバンシー ネックレス ゴールド×ブラック Givency

ーーーーーーーー商品状態ーーーーー

フランス製 K18ステンドグラス ペンダント トップ ヴィンテージ①②

商品状態

45%off/GSTV SV タンザナイト バングル

Ｓ：新品

STAR JEWELRY ダイヤネックレス(K18 PG)

ＳＡ：新品同様 (新品仕上げ済み)

TIFFANY ティファニー バイザヤード ネックレス (PT950)

Ａ：状態の綺麗なお品 (目立つ傷がない)

18金 イエローゴールド、ホワイトゴールド、ピンクゴールドMIX 44cm

Ｂ：少し使用感のあるお品 (やや小傷があり)

ホワイトパール ネックレス イヤリング 2点セット 鑑別書付き

Ｃ：使用感のあるお品

シャネル CC ブラック ホワイト ストーン ゴールド ネックレス

Ｄ：目立つダメージのあるお品

ティファニー リターン トゥ ハートプレート ボールチェーンネックレス

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ヴィンテージネックレス ケシパール マラカイト 大振り シルバー刻印 673



k18ハートデザインネックレス石付け

プラチナラインダイヤネックレス

夏もミキモト❤️パール&ピンクトルマリンネックレス／K18WG

プラチナパヴェダイヤネックレス

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k18ダイヤネックレス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

大粒の濃淡差があるブラウンダイヤモンドを1ctをU字モチーフにセットしたプラチナダイヤネックレスです。ダイヤモンドはブラウンカラーで色差とインクがある物をセットしております。ボリュームがある、落ち着いた雰囲気のお品です。素材 PT900 PT850石目 ダイヤモンド刻印 PT900 PT850 1.00全長 約43cmトップサイズ 横約36mm重さ 約2.44g付属品 ケース商品状態 B※あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。※商品はクリーニングと消毒してから発送いたしますのでご安心ください。ーーーーーーーー商品状態ーーーーー商品状態 Ｓ：新品 ＳＡ：新品同様 (新品仕上げ済み)Ａ：状態の綺麗なお品 (目立つ傷がない)Ｂ：少し使用感のあるお品 (やや小傷があり)Ｃ：使用感のあるお品 Ｄ：目立つダメージのあるお品ーーーーーーーーーーーーーーーーーープラチナラインダイヤネックレスプラチナパヴェダイヤネックレスプラチナダイヤモンドネックレスプラチナブラウンダイヤネックレスリュール アーチ k18ラインネックレスプラチナリュールダイヤネックレスk18ダイヤネックレス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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