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割引購入 D1.00CT✨プラチナブラウンダイヤネックレス　ラインダイヤネックレス ネックレス

商品の説明

大粒の濃淡差があるブラウンダイヤモンドを
縞ロードクロサイト(インカローズ)
1ctをU字モチーフにセットした
パロマピカソラビングハートネックレス
プラチナダイヤネックレスです。
【ete】K10YG レイヤーブリーズネックレス

新品未使用　エルメス　ループペンダント　ゴールド
ダイヤモンドはブラウンカラーで
AHKAH イニシャルネックレス　K
色差とインクがある物をセットしております。
ターコイズペンダントトップ　インディアンジュエリー

K18ゴールド、ペンダント、トップ金粒入り
ボリュームがある、
heaven by marcjocbs ネックレス
落ち着いた雰囲気のお品です。
伊勢志摩　本真珠　ネックレス

リエジュ　ネックレス　プラチナ
素材　PT900 PT850
コンロンプリンセスネックレス
石目　ダイヤモンド
PHILIPPE AUDIBERT　NECKLACE
刻印　PT900 PT850 1.00
☆新品/18金/K18刻印あり☆デザインクロスチャーム
全長　約43cm
新品*OUR LEGACY LADON MATTE NICKEL
トップサイズ　横約36mm
GUCCI スクエアネックレス
重さ　約2.44g
【新品】スワロフスキー　ネックレス
付属品　ケース
【箱付き】GEORG JENSEN ネックレス
商品状態　B
新品　スワロフスキー スパークリングダンス ネックレス ピアス セット

HERMES エルメス ホースシュー ブレスレット SV925 馬蹄
※あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。
K18WG 覆輪ダイヤペンダント
※商品はクリーニングと消毒してから
新品✨バカラ「天空の城ラピュタ 飛行石」
発送いたしますのでご安心ください。
新品 レア エルメス ダイヤ アミュレットコンスタンス ネックレス

ジバンシー　ネックレス　ゴールド×ブラック　Givency
ーーーーーーーー商品状態ーーーーー
フランス製 K18ステンドグラス ペンダント トップ ヴィンテージ①②
商品状態
45%off/GSTV SV タンザナイト バングル
Ｓ：新品
STAR JEWELRY ダイヤネックレス(K18 PG)
ＳＡ：新品同様 (新品仕上げ済み)
TIFFANY ティファニー バイザヤード ネックレス (PT950)
Ａ：状態の綺麗なお品 (目立つ傷がない)
18金　イエローゴールド、ホワイトゴールド、ピンクゴールドMIX 44cm
Ｂ：少し使用感のあるお品 (やや小傷があり)
ホワイトパール ネックレス イヤリング 2点セット 鑑別書付き
Ｃ：使用感のあるお品
シャネル　CC　ブラック　ホワイト　ストーン　ゴールド　ネックレス
Ｄ：目立つダメージのあるお品
ティファニー リターン トゥ ハートプレート ボールチェーンネックレス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヴィンテージネックレス ケシパール マラカイト 大振り シルバー刻印 673

k18ハートデザインネックレス石付け
プラチナラインダイヤネックレス
夏もミキモト❤️パール&ピンクトルマリンネックレス／K18WG
プラチナパヴェダイヤネックレス
⭐︎【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 7.2g
プラチナダイヤモンドネックレス
★送料無料★新品・未使用品★K18WG白蝶貝ネックレス　Ｌサイズ
プラチナブラウンダイヤネックレス
プラチナ　pt900 赤珊瑚　ネックレストップ
リュール　アーチ　
グッチ 750 インターロッキングG ネックレス 6.3g K18
k18ラインネックレス
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プラチナリュールダイヤネックレス
SCOMMAG ナンバー　ネックレス 82-AM2306-125
k18ダイヤネックレス

Dior クリスチャンディオール ネックレス ロゴ プレート

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

CELINE(マイヨン トリオンフ ネックレス／ゴールド)

煌めきジュエリー♡ラッキーモチーフ♡馬蹄♡ホースシュー♡大振りトップ♡k18

琥珀ペンダント

23【お買い得】FURLA ヴィンテージ アクセサリー 9点 まとめ売り

k18WG 天然 ダイヤモンド 0.15ct ダイヤ ネックレス

K10YG キュービックジルコニア5mm ペンダントネックレス スライド仕様

アビステ ネックレス&イヤリングセット

新品　アガットagete k18 0.1ct ダイヤモンドネックレス
大粒の濃淡差があるブラウンダイヤモンドを1ctをU字モチーフにセットしたプラチナダイヤネックレスです。ダイヤモンドはブラウンカラーで色差とインクがある物をセットしております。ボリュームがある、落ち着いた雰囲気のお品です。素材　PT900 PT850石目　ダイヤモンド刻印　PT900 PT850 1.00全長　約43cmトップサイズ　横約36mm重さ　約2.44g付属品　ケース商品状態　B※あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。※商品はクリーニングと消毒してから発送いたしますのでご安心ください。ーーーーーーーー商品状態ーーーーー商品状態 Ｓ：新品 ＳＡ：新品同様 (新品仕上げ済み)Ａ：状態の綺麗なお品 (目立つ傷がない)Ｂ：少し使用感のあるお品 (やや小傷があり)Ｃ：使用感のあるお品 Ｄ：目立つダメージのあるお品ーーーーーーーーーーーーーーーーーープラチナラインダイヤネックレスプラチナパヴェダイヤネックレスプラチナダイヤモンドネックレスプラチナブラウンダイヤネックレスリュール　アーチ　k18ラインネックレスプラチナリュールダイヤネックレスk18ダイヤネックレス

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

割引購入 D1.00CT✨プラチナブラウンダイヤネックレス　ラインダイヤネックレス ネックレス

14分钟前

割引購入 D1.00CT✨プラチナブラウンダイヤネックレス　ラインダイヤネックレス ネックレス

¥48,000 ¥26,400

(税込) 送料込み
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コメント (14)

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プラチナダイヤモンド ラインネックレス

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