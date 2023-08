ESCHENBACH Visolux HD

ヴィゾルクス デジタル

ドイツ ESCHENBACH社製。

Amazon参考価格 232,644円

叔父が購入しましたがほぼ使わずに保管されてました。

譲り受けたのですが使わないため持っていても仕方ありませんので、断捨離のため出品させていただきます。

ほぼ使用してないないため本体はとても綺麗です。

外箱に少しダメージあり、説明書に少し汚れがあります。

気持ちの良いお取引をさせていただけますよう心がけております、よろしくおねがい致します。

人間工学に基づき使いやすさにこだわった携帯用拡大読書器。

HDMI入力端子のついたTVやPCで拡大できます。(HDMI⇔HDMI標準ケーブル付属)

●仕様

品番:1652-1

倍率:約2~22倍 無段階調節式

画面サイズ:7インチ 1024×600px 液晶モニター

カメラ:固定焦点、2メガピクセル

画面モード:カラー、白黒反転など14種

明るさ調整:3段階

外形寸法:201×138×29mm(幅×高さ×厚さ)

重さ:460g

電源:ACアダプター 連続使用時間約4時間、充電時間約3、5時間

#拡大読書器 #ルーペ #エッシェンバッハ

#眼鏡 #読書機 #電子ルーペ #ESCHENBACH #Visolux HD

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

