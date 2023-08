LUZeSOMBRA ルースイソンブラ

WTAPS × Golden Bear スタジャンkzm 着用

10周年記念スタジャン

美品 ホワイツビル フルデコスタジャン CAT'S PAW 牛革 切り替え

Mサイズ

珍 スクーカムSKOOKUMショップ別注品?スタジャンファラオコート

定価税込54,000円

G-STAR RAW by Marc Newson スタジャン リバーシブル



フラグスタッフ スタジャン

当時173cm75kgでジャストサイズで着ておりましたが、

バーシティージャケット NEW ERA BLACK LABEL スタジャン XL

一昨年頃から太ってしまいジャストで着れなくなりました。

vintage BRTH BREATH notice 袖レザー スタジャン

かなり気に入っており大事にしてましたので

【超希少】MLB☆ヤンキース 90s ジェフハミルトン スタジャン

手放すつもりは無かったのですが、

HARSH AND CRUEL スタジャン ジャケット 正規品 ストリート 11

探されていて大事に着てくれる方がいたらと思い出品します。

schott スタジャン



超希少90s NBA 人気 シカゴ ブルズ 刺繍 中綿 スタジャン Lサイズ

目立った汚れやキズなどはありませんが、

80s MEN'S BIGI 1986年 希少 オールドヴィンテージ 袖レザー

あくまで中古品ですので

hard rock cafe スタジャン

中古品に理解の無い方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。

新品 MR ENJOY DA MONEY MEDM スタジャン正規品



VOGUISH アウター【美品】

※ブランドに「シュプリーム」となっておりますが、

Supreme LACOSTE Wool Bomber Jacket M 未使用

ルースイソンブラの選択肢がなく、

Delong デロング レザースリーブスタジアムジャケット クリーム✕ブルー

写真を登録したら自動で反映されていたので

【80s 希少】 当時物 BIGI ビンテージ スタジャン ビギ 本革 昭和

そのままにしておりますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LUZeSOMBRA ルースイソンブラ10周年記念スタジャンMサイズ定価税込54,000円当時173cm75kgでジャストサイズで着ておりましたが、一昨年頃から太ってしまいジャストで着れなくなりました。かなり気に入っており大事にしてましたので手放すつもりは無かったのですが、探されていて大事に着てくれる方がいたらと思い出品します。目立った汚れやキズなどはありませんが、あくまで中古品ですので中古品に理解の無い方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。※ブランドに「シュプリーム」となっておりますが、ルースイソンブラの選択肢がなく、写真を登録したら自動で反映されていたのでそのままにしておりますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

