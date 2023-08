デシグアル 新品未使用 68,250円 42インチ

Desigual PERFECT FIT

42インチ

価格 68,250円

随所にデシグアルらしいハードなデザインが散りばめられています。

デシグアルお好きな方に!

紙タグはLサイズ表示ですが、42インチですので、XL(LL)を選択してあります。

下記実測サイズをご参考になさって下さい。

実測サイズ(全て平置き ㎝)

ウエスト幅46

股上25

股下88

太もも幅27(脚の付け根から約10㎝下を計っています)

裾幅25

※ ご理解いただける方、ご検討のほど宜しくお願いします。

#desigual

#デシグアル

#ブーツカット

#デニム

#レディース

#サマー

#夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド デシグアル 商品の状態 新品、未使用

