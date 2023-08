【ブランド】MACKINTOSH / マッキントッシュ

【商品】GM-001F

【カラー】カーキ(カーキグリーン)

【サイズ】表記サイズ 40

(肩幅→約43.5~44cm / 胸囲→約55cm /袖丈→約64cm / 着丈→約95cm)

【状態】購入後、試着のみの新品未使用品。

★3年前に、エディフィスにて購入。

★たしか、エディフィス別注のレアな色味になります。

★ ベストセラーモデルGM-001に、イタリアの老舗、ロロ・ピアーナ社のリュクスなウール生地を採用し、エレガントなドレス感はそのままに、透湿防水の機能が実現。襟を立てたときに首元を雨風からまもるチンタブ付。

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

カラー···グリーン

季節感···春、秋、冬

素材···ウール

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マッキントッシュ 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】MACKINTOSH / マッキントッシュ【商品】GM-001F ロロピアーナ製ストームシステム ウールステンカラーコート【カラー】カーキ(カーキグリーン)【サイズ】表記サイズ 40(肩幅→約43.5~44cm / 胸囲→約55cm /袖丈→約64cm / 着丈→約95cm)【状態】購入後、試着のみの新品未使用品。★3年前に、エディフィスにて購入。★たしか、エディフィス別注のレアな色味になります。★ ベストセラーモデルGM-001に、イタリアの老舗、ロロ・ピアーナ社のリュクスなウール生地を採用し、エレガントなドレス感はそのままに、透湿防水の機能が実現。襟を立てたときに首元を雨風からまもるチンタブ付。柄・デザイン···無地フード···フードなしカラー···グリーン季節感···春、秋、冬素材···ウール

