さらにお値下げ❗️リハーズオールRehersalLブラック黒レースつけ襟ストールをご覧頂きありがとうございます☆

13800円→→→13450円→→→13200円→→→13000円→→12800円❗️

さらにお値下げ❗️リハーズオールRehersalLブラック黒レースつけ襟ストール☆

こちらは、セレクトショップで購入して、試着のみで自宅保管していました。

こちらのつけ襟は、そのまま肩にかけて頂くだけで、華やかになりますし、つけ襟には紐がついていて、自由に絞ったりくくったりもできますので、オシャレの幅がひろがりますーー♡

あくまで中古品と御理解頂ける方のご購入をよろしくお願いします⌣̈⃝

☆長さ 約170cm

素人採寸ですのでご了承ください。

#journalstandard #sacai #no44 #archi

#パドカレ #furfur #oll #oll_kyoto #アエレ

#aere #オールキョウト

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド リハーズオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

