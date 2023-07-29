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【最安値】 【人気】Samantha Vega サマンサベガ チェック柄ビジューリボントート ハンドバッグ

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頼まれて出品してます。
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SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のチェック柄ビジューリボントート
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⚠️ Thomas mama 様専用です。
サマンサベガの大人気のビジューリボントートから新しくチェック柄が登場。
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今季のオリジナルチェックがリボン、サイド、ポーチに入っており、テーマのカラーに合わせたバイカラー展開です。
ルイヴィトン モントルグイユGM ハンドバッグ 鞄 モノグラム ショルダーバッグ
セットで付いているポーチはバッグインバッグとしてでも、付属のショルダーを付けてショルダーバッグとしてもお使い頂けます。
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[バッグ]幅26cm/高さ18.5cm/マチ8cm/持ち手上がり9.5cm/ショルダー：最長119cm/ショルダー：最短101cm/重さ716g [ポーチ]幅21.5cm/高さ15cm/マチ3.5cm/重さ122g
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柄・デザイン···無地

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商品の情報

ブランドサマンサヴェガ
商品の状態新品、未使用

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頼まれて出品してます。購入後タグ付新品です。人気で完売品SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のチェック柄ビジューリボントートサマンサベガの大人気のビジューリボントートから新しくチェック柄が登場。今季のオリジナルチェックがリボン、サイド、ポーチに入っており、テーマのカラーに合わせたバイカラー展開です。セットで付いているポーチはバッグインバッグとしてでも、付属のショルダーを付けてショルダーバッグとしてもお使い頂けます。[バッグ]幅26cm/高さ18.5cm/マチ8cm/持ち手上がり9.5cm/ショルダー：最長119cm/ショルダー：最短101cm/重さ716g [ポーチ]幅21.5cm/高さ15cm/マチ3.5cm/重さ122gカラー···ブラック柄・デザイン···無地

商品の情報

ブランドサマンサヴェガ
商品の状態新品、未使用

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0分钟前

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¥12,500 ¥10,625

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c11d2b3

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c11d2b3
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サマンサベガ SAMANTHAVEGA チェック柄ビジューリボントート (ワイン

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サマンサベガ SAMANTHAVEGA ビジューリボントートバッグ (ブラック

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SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）の「スクエアビジューリボンモチーフ

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サマンサベガ SAMANTHAVEGA サイドチェック ビジューリボントート

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サマンサベガ SAMANTHAVEGA ビジュー＆リボン付トート 大 (ブラック

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