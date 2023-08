卸売 OHGA オリジナル4way刺繍ブラウス　オオガ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

一度数時間の着用のみになります。

完売品 大人気品RIVE DROITE ストライプクロップドシャツ

ホームクリーニング後ハンガーにかけて自宅保管しておりました。

ボリュームギャザーシャツ

襟部分は取り外し可能です。

とても可愛くて大切にしていましたが、

着用機会がなくなったのでお譲りします。

OHGAで大人気の刺繍ブラウス

再販のたびに即完売でした。

オリジナルデザインの刺繍を襟に使用しています。

襟が取り外し出来、4WAYの着方が出来る万能ブラウス。

刺繍の柄が甘すぎず幅広い世代の方に着用して頂けます。

1枚で着ていただくのはもちろん、

ニットやベスト合わせも素敵でおススメです。

※刺繍襟は取り外し可能

※お家で手洗い可能

小さく折り畳んで発送します。

折り畳みシワがつく可能性があります。

ご理解の上ご購入お願いします。

color

ホワイト

size

フリー

着丈:67cm

肩幅:43cm

袖丈:43.5cm

バスト:107cm

素材

ポリエステル55

コットン45

定価27500円

トゥモローランド

tomorrowland

フィットモア

fitmore

ヨリ

yori

オオガ

ohga

machatt

スタニングルアー

DONOBAN

ドノバン

トレフルプラスワン

cen.

アダムエロペ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

一度数時間の着用のみになります。ホームクリーニング後ハンガーにかけて自宅保管しておりました。襟部分は取り外し可能です。とても可愛くて大切にしていましたが、着用機会がなくなったのでお譲りします。OHGAで大人気の刺繍ブラウス再販のたびに即完売でした。オリジナルデザインの刺繍を襟に使用しています。襟が取り外し出来、4WAYの着方が出来る万能ブラウス。刺繍の柄が甘すぎず幅広い世代の方に着用して頂けます。1枚で着ていただくのはもちろん、ニットやベスト合わせも素敵でおススメです。※刺繍襟は取り外し可能※お家で手洗い可能小さく折り畳んで発送します。折り畳みシワがつく可能性があります。ご理解の上ご購入お願いします。colorホワイトsize フリー着丈:67cm肩幅:43cm袖丈:43.5cmバスト:107cm素材ポリエステル55コットン45定価27500円トゥモローランドtomorrowlandフィットモアfitmoreヨリyoriオオガohgamachattスタニングルアーDONOBANドノバントレフルプラスワンcen.アダムエロペ

