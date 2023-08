サンダーボルトプロジェクトのTシャツになります!

フラグメントデザイン(FRAGMENT DESIGN)のコラボレーションアイテムで、ドーバーストリートマーケットのロゴ入りは希少です^_^

☆カラー:WHT

☆サイズ: M

☆実寸:着丈(平置き)約(襟元含み)72cm 肩幅約49cm 身幅約49cm 袖丈約18.5cm

※あくまでも素人採寸ですので多少の誤差はご了承お願いいたします。

☆状態:大きなダメージは見受けられない様にがじられます。若干の毛羽立ち感が見受けられます。

ご不明な点がございましたらご質問お待ちしております。

写真の映り方やフラッシュにより見え方、色合いが変わる場合がございますのでお色目が気になる方は質問欄にてお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

