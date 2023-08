ランフィ フレーム交換 RB1Z(旧RA8)

2021年5月本体フレームとタイヤがリコール対象だったため、2021年モデルのコイルサスペンションモデルの新品に交換済み。交換後未使用です。

クッション等も全て未使用品になります

本体のみになります。

定価58,300円

自宅保管のため、

ご理解いただける方のご購入をお願い致します。

プチプチとラップにて厳重に梱包し発送致します

※大型商品の為、沖縄県への発送は原則行っておりません。

ご希望の際は事前にご連絡下さい。

※金額要相談させていただきます

〜製品情報〜

新美品 KK55569AA

メーカー:Pigeon ピジョン

商品名: Runfee RB1Z(旧RA8)

カラー: ネイビー

タイプ: 両対面式A形 シングルタイヤ

定価:58,300円(税込)

対象年齢:生後1ヵ月~36ヵ月まで

重量: 5.3kg

リクライニング角度: 100度~175度

オート4輪切替機能搭載

■シングルタイヤ

段差での引っかかりが少なく、軽くベビーカーを押すだけでスムーズに歩道へ上がることができます。

■ショックレスボディ

全体を支える丈夫なスタビライズフレームは、デコボコ道でも静かな乗り心地。赤ちゃんに伝わる振動を抑えます。

■大きくて入れやすいカゴ

後ろからはもちろん前からも荷物を出し入れしやすい大容量カゴ。斜めにカットした前後の出し入れ口で使い勝手の良いデザインです。

■54.5cmハイポジションシート

地上の熱やホコリから赤ちゃんを遠ざけ、赤ちゃんとベビーカーを押すママやパパとの距離を近くに。

■大きな幌

赤ちゃんをすっぽり包み込み、光の向きに合わせて幌の角度を調整できるので紫外線や日差し、ホコリなどから赤ちゃんを守ります。花粉を簡単に払い落とせる花粉リリース機能付き。

#出産準備

#ベビーカー

#ランフィ

#ピジョンベビーカー

商品の情報 ブランド ピジョン 商品の状態 未使用に近い

