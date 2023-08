魅了 martinique／マルティニーク／リネンドロストパンツ カジュアルパンツ

martinique

定価:19,800円(税込)

カラー:ブラウン

サイズ:1(Sサイズ)

素材:リネン75%/ポリエステル25%

寸法:ウエスト 約69cm/ヒップ 約95.6cm

股上 約24cm/股下 約60cm

もも周り 約59.4cm

※ウエストはゴム使用

※自己採寸です、誤差はご了承ください

※サイズが合わない、イメージと異なる等

でのご返品は承りしかねます

ストレッチ性の高いリネンポリエステル素材を使用した夏のドロストパンツ

涼しげなリネンの夏らしい印象にポリエステルが入っており、光沢感もあり、キレイめなカジュアルスタイルにオススメ

数回着用の美品

自宅保管

※もともとリネン特有のネップがあります

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マルティニーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

martinique マルティニーク/リネンドロストパンツ※別出品でお写真のブラウスも出品中 セットでご購入ご希望の方はご連絡下さい定価:19,800円(税込)カラー:ブラウンサイズ:1(Sサイズ)素材:リネン75%/ポリエステル25%寸法:ウエスト 約69cm/ヒップ 約95.6cm 股上 約24cm/股下 約60cm もも周り 約59.4cm ※ウエストはゴム使用※自己採寸です、誤差はご了承ください※サイズが合わない、イメージと異なる等 でのご返品は承りしかねますストレッチ性の高いリネンポリエステル素材を使用した夏のドロストパンツ涼しげなリネンの夏らしい印象にポリエステルが入っており、光沢感もあり、キレイめなカジュアルスタイルにオススメ数回着用の美品自宅保管※もともとリネン特有のネップがありますDrawer/ドゥロワーDRESSTERIOR/ドレステリアmina perhonen/ミナペルホネンBEAMS/ビームスSpick & Span/スピック&スパンSHIPS/シップスkhaju カージュIENA/イエナSLOBE IENA/スローブイエナJOURNAL STANDARDDeuxieme Classe/ドゥーズィエムクラスUNITED ARROWS/ユナイテッドアローズURBAN RESEARCH/アーバンリサーチENFOLD/エンフォルドADORE/アドーアPlage/プラージュαA/アルファエーTOMORROWLAND/トゥモローランドBARNEYSNEWYORK/バーニーズGALERIE VIE/ギャルリーヴィJ&M Davidson/ ジェイエムデヴィッドソンL'Appartement/アパルトモンファビオルスコーニPELLICO/ペリーコBALDAN/バルダンCAMINANDO/カミナンドNEBULONI/ネブローニPaul Smith/ポール・スミスmartinique/マルティニークMADISON BLUE/マディソンブルーPLST/プラステ

