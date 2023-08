○アイテム

とろみのある上品な素材感で、入園卒園式・入学卒業式・結婚式・セレモニー等で使える、持っていると重宝する一着です♡

◯サイズ 38

肩幅 37.5センチ

身幅 46センチ

袖丈 32センチ

着丈 145センチ

ウエスト 37センチ

ヒップ 50センチ

股下 70センチ

渡幅 31センチ

裾幅 25センチ

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立つ傷や汚れはなく極美品です!

これから沢山お使い頂けるお品物です(^^)

○素材

表地 上身 ポリエステル 100%

表地 下身 ポリエステル 100%

レース部分 レーヨン 69%

ナイロン 31%

裏地 ポリエステル 100%

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

早めの発送をご希望の方はご相談ください。

ご購入前にプロフィールの確認お願いしますm(_ _)m

※洋服以外の小物は付属しません。

商品の情報 ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 未使用に近い

○アイテムGRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル ジャンプスーツ オールインワン レース とろみ素材 38 M 黒 ブラック 結婚式 セレモニー パーティ 上品とろみのある上品な素材感で、入園卒園式・入学卒業式・結婚式・セレモニー等で使える、持っていると重宝する一着です♡◯サイズ 38肩幅 37.5センチ身幅 46センチ袖丈 32センチ着丈 145センチウエスト 37センチヒップ 50センチ股下 70センチ渡幅 31センチ裾幅 25センチ平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ傷や汚れはなく極美品です!これから沢山お使い頂けるお品物です(^^)○素材表地 上身 ポリエステル 100%表地 下身 ポリエステル 100%レース部分 レーヨン 69% ナイロン 31%裏地 ポリエステル 100%○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。早めの発送をご希望の方はご相談ください。ご購入前にプロフィールの確認お願いしますm(_ _)m※洋服以外の小物は付属しません。

