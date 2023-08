は自分にプチご褒美を 渡辺貞夫1981 オレンジエクスプレス 米国輸入盤ＬＰレコード 歴史的名盤 洋楽

#渡辺貞夫 1981

1981年4月、5月録ニューヨークにて録音

渡辺貞夫 (as,fl,sn),

#デイヴ・グルーシン (key),

#リチャード・ティー (key),

#エリック・ゲイル (g),

Bobby Broom (g),

Jeff Mironov (g),

#マーカス・ミラー (el-b),

Buddy Williams (ds),

Crusher Bennett (per),

#ジョージ・ベンソン (g)

01

オレンジ・エクスプレス

02

ライド・オン

03

コール・ミー

04

グッド・フォー・オール・ナイト

05

パガモヨ

06

ザンジバル

07

ストレート・トゥ・ザ・トップ

08

ムバリ・アフリカ

●状態:

1985年頃に渋谷タワーレコードで購入しました。

稀少ランデブーチラシ付き

●ヤケ:なし

●ヨレ:なし

●スレ:多少

●注意事項:

こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。

