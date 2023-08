【即発送可能】 BLUE OYSTER CULT「タロットの呪い」レコード【特価】未開封 洋楽

送料込みのこの価格!!!

未開封!!!デッドストック!!!

ブルー・オイスター・カルト

「Agents Of Fortune」

それまでの異端でオカルティックなイメージから抜け出して、ポップな面が強調されたことにより新たなファン層を獲得することになった通算4作目。全米チャート12位/全英16位とヒットした「死神」や当時、キーボード兼ギターのアラン・レイニアと恋仲にあったパティ・スミスが作詞とヴォーカルで参加した「ヴェラ・ジェミニの復讐」「罪深き恋」など耳に残るメロディの楽曲を多数収録。全米29位、ミリオン・セラーを記録!!!

PC34164

その他、日用品、レコード、CD、VIDEO、服、古本、懐かしグッズ、昭和レトロ雑貨、サブカルチャーものなど出品しています。よろしくお願いします。

#アナログ #RECORD

