★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

⚫︎3,000円以下→100円OFF

⚫︎3,000円以上→200円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

【お値段変更前】にご購入された場合、フォロー割は適応できませんのでご注意下さい。

★おまとめ割引

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にご相談下さい☆

【即購入】も大歓迎です!

90s 90年代 をはじめ、人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています!

その他古着はこちらからご覧ください(^-^)

↓↓↓↓↓↓

#わーの古着屋

-----------------------------------------------------

⚫︎商品説明

ASSC / アンチソーシャルソーシャルクラブ

半袖Tシャツ

⚫︎サイズ

XL

⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→75

肩幅→56

身幅→59

袖丈→22

多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

ブラック / 黒

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

汚れなく、状態良好です^_^

☆他のTシャツはこちらからご覧下さい☆

↓↓↓↓↓↓

#わーの古着屋_Tシャツ

2113794

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

