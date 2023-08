正規品販売！ 新品タグ付33000円 FENNEL ギンガムチェックロングコート ロングコート

2022SS FENNEL

【Framework】ビッグトレンチコート

シーズンスタイルを盛り上げる、ギンガムチェック柄のロングコート。

折り返し可能な袖口や通常よりもやや大きめの襟、ポケット口のデザインなどさりげないこだわりのディティールを効かせた一枚です。

デイリーにさっと羽織りやすい留め具のないシルエットは使い勝手抜群。

ロングな丈感は裾から見えるボトムとのバランスも取れて◎

ウエスト紐でキュっと結んだシルエット、結ばずに羽織ったシルエットなど着方によって表情も楽しめます。

着るだけでスタイリングが様になる主役コート!

モデル身長:161cm

サイズ詳細

サイズ:9号,

着丈:119.5, 肩幅:46.5, アームホール:44, 袖丈:58, 裄丈:79, 身幅:56, ベルト:182,

重さ(G):720

カラー···ブラック

着丈···ロング

柄・デザイン···チェック

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋

ビッグカラーロングコート



ハンガーは外しコンパクトに畳んで、

匿名メルカリ便で発送予定です。

らくらく⇄ゆうゆうに変更する場合があります◎

ラシュッド メドック medoc

#スコットクラブ

#ヤマダヤ

#スコットクラブ

#スール7

#アーガ

#メトリーゼ

#マンサール

#ヌエール

#ラディエイト

#フェンネル

#YAMADAYA #ヤマダヤ

#SCOTCLUB #スコットクラブ

#RADIATE #ラディエイト

#Aga #アーガ

#GRANDTABLE #グランターブル

#Mansart #マンサール

#Vin #ヴァン

soeur7(スール7)

fennel(フェンネル)

MIREPOIX(ミルボア)

Petirobe(プチローブ)

MAITRESSE(メトリーゼ)

nouer(ヌエール)

yamadaya

七五三 卒業式

卒園式 入学式

入園式 お宮参り

謝恩会 二次会 同窓会

セレモニースーツ

ママスーツ

フォーマル

セレモニー

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スコットクラブ 商品の状態 新品、未使用

2022SS FENNELシーズンスタイルを盛り上げる、ギンガムチェック柄のロングコート。折り返し可能な袖口や通常よりもやや大きめの襟、ポケット口のデザインなどさりげないこだわりのディティールを効かせた一枚です。デイリーにさっと羽織りやすい留め具のないシルエットは使い勝手抜群。ロングな丈感は裾から見えるボトムとのバランスも取れて◎ウエスト紐でキュっと結んだシルエット、結ばずに羽織ったシルエットなど着方によって表情も楽しめます。着るだけでスタイリングが様になる主役コート!モデル身長:161cmサイズ詳細サイズ:9号, 着丈:119.5, 肩幅:46.5, アームホール:44, 袖丈:58, 裄丈:79, 身幅:56, ベルト:182, 重さ(G):720カラー···ブラック着丈···ロング柄・デザイン···チェックフード···フードなし季節感···春、夏、秋ハンガーは外しコンパクトに畳んで、匿名メルカリ便で発送予定です。らくらく⇄ゆうゆうに変更する場合があります◎ラシュッド メドック medoc#スコットクラブ#ヤマダヤ#スコットクラブ#スール7#アーガ#メトリーゼ#マンサール#ヌエール#ラディエイト#フェンネル#YAMADAYA #ヤマダヤ#SCOTCLUB #スコットクラブ#RADIATE #ラディエイト#Aga #アーガ#GRANDTABLE #グランターブル#Mansart #マンサール #Vin #ヴァンsoeur7(スール7)fennel(フェンネル)MIREPOIX(ミルボア)Petirobe(プチローブ)MAITRESSE(メトリーゼ)nouer(ヌエール)yamadaya七五三 卒業式 卒園式 入学式 入園式 お宮参り謝恩会 二次会 同窓会セレモニースーツママスーツ フォーマルセレモニー

