ケンブリッジ ユニバーシティ ポロ クラブのコートです!

アンゴラ素材を使用しており、肌触りが抜群なのが特徴です。

デザインもシンプルで着まわしがきくため、ビジネスやカジュアルの両シーンでご着用いただけます。

サイズもゆったりめで、着やすいです。

◼️素材

アンゴラ 65%

毛 25%

指定外繊維 10%

裏地 ポリエステル キュプラ

◼️サイズ

肩幅:49cm

身幅:58cm

総丈:105cm

袖丈:66cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

その他ブランドも多数出品していますので、よろしければ下記もご覧ください!

▼その他の商品はこちら▼

#yuukiのアパレル商品

#yuukiの商品一覧

価格相談などお気軽にお願いします。誠意をもって対応いたします。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロクラブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

