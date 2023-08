スーパーセール期間限定 ヒロ様専用⭐︎スノマニ、スノラボ　3形態セット×2 邦楽

SnowMan 1st Album

SnowMania S1

初回盤A(CD+BluRay)

初回盤B(CD+BluRay)

通常盤(初回スリーブ仕様フォトブック付き)

Complete Album Box

特典はクリアポスター、カタログ、認定証すべてお付けします。

カタログは交換していないため、中身は改訂前のものです。

クリアポスターはまるめてお送りします。

初回盤のBlu-rayは一度開封して再生しておりますが、通常盤は新品・未開封品です。

素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。

#SnowMan

#スノマニ

#アルバム

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

