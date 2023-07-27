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【良好品】 テーブル 一点限り★　ダイニング 折りたたみ 最大耐荷重約200kg 作業台 ダイニングテーブル

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横浜ダニエル　ダイニングテーブル

引っ越し処分 エットレ Ettore 135ダイニングテーブル
軽量で折りたたんだ後のサイズが小さいため、持ち運びや保管が簡単です。また、数分でインストールすることができます。すばやく折りたたんで、キャリーハンドルで持ち運びできま。天板は強化プラスチックで作られました、強度と耐久性が高いです。耐荷重は200kgがあります！キャンプ用具や水など色々なものの置くは大丈夫です。また、天板裏の固定ロックはデスクトップを固定することができます、運搬の時に突然の折りたたむことの防止ができます。
一点限り★　ダイニング テーブル 折りたたみ 作業台 最大耐荷重約200kg

しょう様専用 602ダイニングテーブル 幅120X70 天然木 無垢 スチール脚
【簡単組み立て】
unico TOVE ラウンドテーブル 丸
工具を使わず、簡単組み立て！防汚機能もしっかり、お手入れ簡単！持ち運びに便利な持ち手付。折り畳み式のデザイン、サイドロック、ハンドルにより、使用していないときでも持ち運びやクローゼットに簡単に保管できます。屋外でのアウトドアにも最適で、折りたためば車の後部座席やトランクにも収納できます。
LOWYA KeLTシリーズ ダイニングテーブル 収納棚付き パイン無垢材

マルニ60+ ラウンドテーブル80cm
【製品仕様】
floyd leg テーブル脚　白
展開サイズ約：幅180×奥行61×高さ75cm、[収納時サイズ]約幅71×奥行61×高さ9cm 重量は14kg。耐荷重：約200kg。脚部：スチール 。天板は強化プラスチック製で、ハニカム構造になっているので丈夫で軽く、お手入れも簡単です。急な雨や飲み物を溢した時、サッと拭くだけでOK。

6月いっぱいで出品取り下げます！WTW ダイニングセット

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます！✨一点限り✨コメント不要✨即購入OK✨早い者勝ち✨プロフィール必読他にも優良商品販売しております！軽量で折りたたんだ後のサイズが小さいため、持ち運びや保管が簡単です。また、数分でインストールすることができます。すばやく折りたたんで、キャリーハンドルで持ち運びできま。天板は強化プラスチックで作られました、強度と耐久性が高いです。耐荷重は200kgがあります！キャンプ用具や水など色々なものの置くは大丈夫です。また、天板裏の固定ロックはデスクトップを固定することができます、運搬の時に突然の折りたたむことの防止ができます。【簡単組み立て】工具を使わず、簡単組み立て！防汚機能もしっかり、お手入れ簡単！持ち運びに便利な持ち手付。折り畳み式のデザイン、サイドロック、ハンドルにより、使用していないときでも持ち運びやクローゼットに簡単に保管できます。屋外でのアウトドアにも最適で、折りたためば車の後部座席やトランクにも収納できます。【製品仕様】展開サイズ約：幅180×奥行61×高さ75cm、[収納時サイズ]約幅71×奥行61×高さ9cm 重量は14kg。耐荷重：約200kg。脚部：スチール 。天板は強化プラスチック製で、ハニカム構造になっているので丈夫で軽く、お手入れも簡単です。急な雨や飲み物を溢した時、サッと拭くだけでOK。

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商品の状態新品、未使用

【良好品】 テーブル 一点限り★　ダイニング 折りたたみ 最大耐荷重約200kg 作業台 ダイニングテーブル

30分钟前

【良好品】 テーブル 一点限り★　ダイニング 折りたたみ 最大耐荷重約200kg 作業台 ダイニングテーブル

¥10,380 ¥8,823

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cb74f3dda2e7

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ダイニング テーブル 折りたたみ 作業台 作業テーブル 作業デスク ローテーブル 加強版 三角支点 最大耐荷重約200kg 持ち運び便利 作業机室内 アウトドア用 (ホワイト-180)

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