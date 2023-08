初めまして。

OculusQuest 2 64GB+未使用充電ドック+おまけ

リリーです。

初めまして。リリーです。427裏の蓋に少々塗装剥げがございます。プレーには支障ありません。PSP 3000 本体 ハンターズモデル 動作良好品 すぐに遊べるセット状態の良いハンターズモデルは現在入手困難となっていますので、この機会にぜひ購入ください。★内容5点★・本体 PSP 3000 ハンターズモデル・充電器【純正品】・バッテリー【純正品】・メモリースティック【4GB】・モンハン3rdカセット他のを希望の方は、10枚目の写真の中からお選び下さいませ∩^ω^∩★送料無料★★動作確認済み★◆ボタン操作〇全てのボタン確認済みへたりなどもございません。◆充電器接触〇PSP特有の接触悪いという症状もございません。◆液晶状態外装と液晶の間の埃も無し。クリーニング済み。◆ソフト読み込み○異音なども無く良好。すぐに遊べるフルセットになります。アルコール除菌済み。中古品になりますのでご理解のうえご購入ください。気になる事などありましたらコメントください。☆24時間以内発送☆値下げ不可☆即購入可能検索用SONY PSP PSP-3000

