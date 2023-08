ニューバランス のM2002R WP新品未使用、試着のみになります。

NB公式通販で購入しましたが、イメージと違ったので出品します。

カラー:ホワイト

サイズ:27cm

ウイズ:D

定価:19,800円

履くつもりで購入したのでタグは切りましたが付属しています。

新品未使用ですが、一度人の手に渡った物とご理解のある方のみ、ご購入ください。

以下、公式より

Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされた重厚なアッパーデザイン、N ERGYとABZORBを搭載したハイスペックなソールを組み合わせ、アジア製で復刻を果たした「2002R」。

スムースレザー、ヌバック、メッシュのコンビネーションアッパーを上品なホワイト基調のカラーリングで季節に映える佇まいを演出。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

