[サイズ]

KRIS VAN ASSCHE バックジップレザーハイカットスニーカー 41

表記 40(日本サイズ 25cm相当)

SACAI × NIKE VAPOR WAFFLE 【27,5cm】

アウトソールの長さ 約 27.5cm

ヴェイパーマックスoff-white

アウトソール最大幅 約 9cm

【新品】new balance M1400JJ2 グリーン 29cm

全高 約 11.5cm

【kk様専用】JONAH HILL SAMBA



【lv_vl様専用】NIKE DUNK "championship grey"

[色]

【新品未使用】マムート Sapuen Low GTX(R) 27.0

ホワイト × ペンキ

新品未使用 希少 adidas palace pro chewy supreme



【超希少】NIKE AIR FORCE1 HI/R

[素材]

【新品】 adidas Originals ZX 2K Boost 27.5cm

ラムスキン、カーフレザー

New Balance Year of the Ox ML2002R9 28cm



エアジョーダン next chapter ステッカー付

[状態]

NIKE DUNK HI JORDAN1 HI 26.5cm 2足セット

箱・保存布袋付きの新品です。

ナイキ エアマックス90サープラスデザート



NIKE AIR JORDAN 4 OG FIRE RED 28.5cm

私が正規取扱店にて購入したものです。

NIKE AIR FORCE 1 ナイキ エアフォース 1 カモ

新品定価:80,300円

adidas gt manchester アディダス マンチェスター spzl

MOD:S57WS0240

ひふ様専用 DUNK low ユニバーシティブルー ダンク UNC

FABRIC:P1892

エア ジョーダン 1 MID SE フィアレス ファセッタズム 28.5 新品

COL:961

27.5cm! NIKE sacai ヴェイパーワッフル!ホワイトガム



adidas × マークゴンザレス SS ADV スーパースター GONZ 黒

メゾンマルジェラ の ペイントスニーカーです。

ナイキ エアジョーダン1 OG (おまけ付き)

ヌバックレザーとベロア製の「レプリカ」スニーカーです。

air vapormax 2020 FK

飛び散るようなペイントが施されています。

プラダ× アディダス スーパースター 未使用 26センチ シルバー

メゾンマルジェラの定番的な存在の「レプリカ」スニーカーは、オーストリアで生み出された70年代のメンズのスポーツシューズに着想を得ています。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

[サイズ]表記 40(日本サイズ 25cm相当)アウトソールの長さ 約 27.5cmアウトソール最大幅 約 9cm全高 約 11.5cm[色]ホワイト × ペンキ[素材]ラムスキン、カーフレザー[状態]箱・保存布袋付きの新品です。私が正規取扱店にて購入したものです。新品定価:80,300円MOD:S57WS0240FABRIC:P1892COL:961メゾンマルジェラ の ペイントスニーカーです。ヌバックレザーとベロア製の「レプリカ」スニーカーです。飛び散るようなペイントが施されています。メゾンマルジェラの定番的な存在の「レプリカ」スニーカーは、オーストリアで生み出された70年代のメンズのスポーツシューズに着想を得ています。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

Nike SB Dunk Low セントパトリック/シャムロックままま様専用 コンバース アディクト キャンバスハイ ホワイト 28.0cmNike Air Max 97 OG シルバーバレット 27.5cmナイキ エアジョーダン 5 ダークコンコルド AJ5【6/30迄限定】新品 ジョーダン 92 ジャスティン 着用 ナイキ NIKENike Air Jordan35 PF 27.5cmNew Balance ”M2002RAT”◆◆未使用 6.5 JP25.5 ダークブルー TODS☆トッズ スニーカーアディダス D Rose Son of Chi Ⅱ 新品未使用 外箱なし● NIKEAIRJORDAN 1 RETRO HIGH OGSHADOW2.0