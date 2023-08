断捨離の為出品致します。

日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。

目立った汚れ、破れ、襟のよれはありませんので状態良好であると思います。

バックはパイル生地、フロントは刺繍タイプになります。

こちらは中古になりますので若干使用感はあります。御理解いただける方でお願い致します。

採寸は平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。

【カラー】

ブラック

【表記サイズ】

L

【採寸】

肩幅48

身幅61

袖丈70

着丈72

(cm)

特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

