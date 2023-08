劇場とオンライン販売で購入した正規品です。

ガラスケースで飾ってました。

キズ、汚れ等は無いかと思いますが、神経質な方は購入お控え下さい。

箱に戻し、プチプチに巻いてダンボールで発送致します。

映画

桜木

宮城

流川

赤木

三井

木暮

彩子

安西

晴子

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

