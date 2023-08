魅力の PX-S05W新品未使用 EPSON PX-S05W EPSON PC周辺機器

EPSON PX-S05W

エプソン モバイルプリンター

新品 未使用品

になります。

・即購入OKです。

・段ボールに梱包材と一緒に梱包し、発送

致します。

・通販で購入しましたが、開封せずにその状態

で自宅に置きっぱなしでした。

撮影のために箱の蓋を開けてますが、2枚目

の写真のところまでで、それ以上は開封して

いません。ですので購入時の新品状態です。

プリンター本体自体の目視確認や動作確認は

しておりませんが、エプソンの商品ですから

多分問題はないかと思われます。

(ただし、開封確認と動作確認を未実施とい

うことはご了承ください)

・外箱の周囲には擦れ汚れや凹みが一部あり

ます。4・5枚目の写真です。

外箱の経年劣化や擦れ汚れについてはご了承

ください。

CART.SYST.INK: MULTICOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類: USB2.0

color: WHITE

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有

プリント方式: インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

接続インタフェイス: USB端子

最大出力用紙サイズ: A4判

電源方式(新): 両用

#セイコーエプソン

#EPSON

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

