ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください☺︎

air vapormax 2020 FK



プラダ× アディダス スーパースター 未使用 26センチ シルバー

■商品情報■※定価93,500円

Nike SB Dunk Low セントパトリック/シャムロック



ままま様専用 コンバース アディクト キャンバスハイ ホワイト 28.0cm

【状態】試着のみ未使用✨

Nike Air Max 97 OG シルバーバレット 27.5cm



ナイキ エアジョーダン 5 ダークコンコルド AJ5

【ブランド】 1PIU1UGUALE3×ESSEUTESSE

【6/30迄限定】新品 ジョーダン 92 ジャスティン 着用 ナイキ NIKE



Nike Air Jordan35 PF 27.5cm

【タイプ】 TINY KICKS FRINGE レザースニーカー フリンジ ラグジュアリースニーカー

New Balance ”M2002RAT”



◆◆未使用 6.5 JP25.5 ダークブルー TODS☆トッズ スニーカー

70'Sのレトロなムードと現代のモダンでスポーティなテイストをミックス。

アディダス D Rose Son of Chi Ⅱ 新品未使用 外箱なし

アッパーには上質なカーフレザー、フリンジ部分には凸凹が特徴なシボ革を使用しております。

● NIKEAIRJORDAN 1 RETRO HIGH OGSHADOW2.0



【新品・未使用】デッドストック VANS RHUDE Bold Ni US10

【カラー】 ホワイト 白

8.5 新品 HOKA ONEONE Anacapa Mid GTX ブラック



アディダスフォーラムローグリンチ当選購入品

【表記サイズ】 42 ※日本サイズ27.0〜27.5(公式より引用)

ナイキ 32cm



Travis Scott × Fragment Jordan1 Low.

【実寸サイズ】 アウトソール約29.8㎝ 横幅約10.6㎝

NIKE DUNK HI 1985 / U アンダーカバー 26.5



New Balance 2002RXA GORE-TEX

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

27cm 42 our legacy アワーレガシー スニーカー ホワイト



ルイヴィトン スニーカー size6

他にも革靴を中心にREGAL ビルケンシュトック カンペール スピングルムーブ クラークス ワラビー UGG アディダス NIKE GUCCI ルイヴィトン フェラガモ など出品しておりますのでよろしければご覧ください☞#まーちゃん★

黒! 80s コンバース オールスター 当て布 チャックテイラー USA製



【値下済】完売モデルAIR VAPORMAX FLYKNIT トリプルブラック

類似サイズはこちら→#まーちゃん★サイズ27〜28

アディダス イージー フォーム ランナー オニキス サンダル スニーカー



ニューバランス M990BL2 26.5㎝ D

【補足】

NIKE AIR KUKINI BLACK 27.5センチ

※記載がない限り元箱 シューキーパーは付属しません。

CONVERSE CT70 High コンバース チャックテイラー

※お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します!通常1〜2日で発送致します。

adidas アディマティック 96年製オリジナル ビンテージ

※梱包材による簡易包装で発送させてもらいます。

【未使用】ヨネックス パワークッション ウォーキングシューズ SHW-M23D



1部破損あり。希少!BAPESTA ROADSTA ピンク 28cm

1356 1704

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ウノピュウノウグァーレトレ 商品の状態 未使用に近い

ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください☺︎■商品情報■※定価93,500円【状態】試着のみ未使用✨【ブランド】 1PIU1UGUALE3×ESSEUTESSE 【タイプ】 TINY KICKS FRINGE レザースニーカー フリンジ ラグジュアリースニーカー70'Sのレトロなムードと現代のモダンでスポーティなテイストをミックス。アッパーには上質なカーフレザー、フリンジ部分には凸凹が特徴なシボ革を使用しております。【カラー】 ホワイト 白【表記サイズ】 42 ※日本サイズ27.0〜27.5(公式より引用)【実寸サイズ】 アウトソール約29.8㎝ 横幅約10.6㎝※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。 他にも革靴を中心にREGAL ビルケンシュトック カンペール スピングルムーブ クラークス ワラビー UGG アディダス NIKE GUCCI ルイヴィトン フェラガモ など出品しておりますのでよろしければご覧ください☞#まーちゃん★類似サイズはこちら→#まーちゃん★サイズ27〜28【補足】※記載がない限り元箱 シューキーパーは付属しません。※お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します!通常1〜2日で発送致します。※梱包材による簡易包装で発送させてもらいます。1356 1704

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ウノピュウノウグァーレトレ 商品の状態 未使用に近い

yeezy qntm teal blueNIKE AIR JORDAN1 ステルス US950s us keds ビンテージ ケッズ 箱付き新品未使用Air More Uptempo'96 トレーディングカード新品ストレンジャーシングス × ナイキ クラシック コルテッツ【新品未使用VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノ 26.5cm⭐️値下⭐️新品未使用・NIKEナイキダンク HI レトロブラックホワイトパンダNIKE エアモアアップテンポ 96