【正規品】 令和3年桜の通り抜け記念メダル 純金 400個限定 造幣局オンライン 抽選販売 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

400個限定生産の抽選販売で購入した入手困難な人気商品です。

XXL様専用



【記念硬貨】天皇陛下御在位60年記念【10万円金貨】2枚

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ブリタニア銀貨 2023 1オンス 5枚 99.9純銀 イギリス



1992年 コロンブス プルーフセット

造幣局オンライン正規店で購入した正規品です。

純金 令和3年桜の通り抜け記念メダル 400個限定 抽選販売 造幣局オンライン



絶品 未発行ジャワ 1銭 インドネシア オランダ領東 希少 劇レア品

コメント無し即購入大歓迎です。

【証明書付き】イラクディナール50000紙幣10枚



日本古銭セット 一圓五十銭二十銭十銭一分銀など 貿易銀 コイン 明治硬貨

このメダルは、令和3年の桜の通り抜けの “今年の花”「楊貴妃（ようきひ）」を題材に、表面には今年の花である楊貴妃の開花を見守る妖精の姿を、裏面には「桜の通り抜け」の文字と楊貴妃をデザインしています。

イギリス 1890年 1/2クラウン @166



2023年 セントヘレナ フェアリークイーン ウナとライオン 5オンス銀貨

材質

■特年□プルーフ貨幣セット 2010、12

純金(造幣局品位証明刻印入り)

天皇陛下御在位60年 壱万円プルーフ銀貨



東京オリンピック１９６４ ドイツ貨幣 科学万博８５ 古銭 まとめ売り

直径

【美品】坂本龍馬 肖像メダル 純銀 没後140年記念 2007年 発行

４０mm

PCGS VFディテール 北洋造34年 光緒元宝 庫平七銭二分



ニウエ マーベル アベンジャーズ コイン 1オンス 2ドル Hulk ハルク

重さ

☆『ウナ最新作 妖精の女王第一部 ウナと聖ゲオルギウスの出会い』1 オンス 銀貨

約９５g

#地方自治法北海道 #大阪 #千葉 #愛知 #青森 #山形 #福井 BsetX3



天皇御即位60年記念貨幣

仕上

日本貨幣史一覧

鏡面仕上げ（裏面一部）

日本 旧1円銀貨 明治3年 NGC UNC-D 未使用クラス



2012 エリザベス2世 ダイヤモンドジュビリー ピエフォー 5ポンド銀貨①

その他

天保一分判金 古銭 55

特製本革ケース入り

8153ドイツオリンピック銀貨7枚



jun222様専用

数量及び申込数４００個

新10円金貨 明治30年 古銭 近代



希少古銭 外国銭 1970年代 硬貨 大量 世界のコイン 58セット

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オリンピック記念銀貨

分類···金貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

400個限定生産の抽選販売で購入した入手困難な人気商品です。商品は手元に有りますので、お支払確認後迅速に発送させて頂きます。造幣局オンライン正規店で購入した正規品です。コメント無し即購入大歓迎です。このメダルは、令和3年の桜の通り抜けの “今年の花”「楊貴妃（ようきひ）」を題材に、表面には今年の花である楊貴妃の開花を見守る妖精の姿を、裏面には「桜の通り抜け」の文字と楊貴妃をデザインしています。材質純金(造幣局品位証明刻印入り)直径４０mm重さ約９５g仕上鏡面仕上げ（裏面一部）その他特製本革ケース入り数量及び申込数４００個#純金 #純金メダル #メダル #刻印入り #鏡面仕上げ #楊貴妃 #令和3年 #桜の通り抜け #造幣局 #造幣局オンライン #国内正規品 #新品未開封 #正規品 #新品 #未開封 #未使用 #抽選 #数量限定 #限定 #抽選販売 #資産運用 #投資分類···金貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

明治４年 10円金貨★NGC★2008 イギリス ５ポンド エリザベス 即位450周年記念 PF69明治25年の竜10銭銀貨です。