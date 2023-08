大きな割引 Combi クルムーヴスマート isofix エッグショック　JJ-650 チャイルドシート

◇ご覧頂きありがとうございます(^^)

☆送料無料☆

◆ COMBI / コンビ

クルムーヴスマート ISOFIX エッグショック

◆カラー:ストライプブラック

◆型番:JJ-650 ltd

【商品説明】

COMBIのチャイルドシートの中でも、とても人気の高いモデル、クルムーヴスマートのアイソフィックス仕様になります。

【コンディション】

数年前に店舗で購入後、1年ほど使いました。

エッグショックのやや毛羽立ちはありますが、使用には問題ございません。

本体の多少の使用感はありますが、比較的に綺麗だと思います!

【付属品完備】

・本体

・エッグショック

・取り扱い説明書

【製品概要】

対象年齢:新生児-4才頃まで(体重18kg以下、身長105cm程度まで)

サイズ :後向き時:W460×D655~755×H655~755mm

前向き時:W460×D526×H670~810mm

(サポートレッグ・コネクター含まず)

重 量:12.0kg

★ISOFIX(アイソフィックス)を採用した回転型チャイルドシート。

もしもの衝撃を背中で受けられる角度で、赤ちゃんの快適性に配慮して可能な限りシートを寝かせた形状「一歩進んだベッド型」

★回転式軽量コンパクト

カンタン直感操作

どのリクライニングポジションでも回転操作ができる「ワンタッチゆび一本360°ターン」

ワンタッチ3段階リクライニング

8段階イージームーヴレスト

エアスルーシステム

大型サンシェード

★振動レスシステム(本体エッグショック+座面3Dエッグショック)

ふわふわインナークッション

#出産準備

#コンビ

#COMBI

#アップリカ

#チャイルドシート

管理番号

s19

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

