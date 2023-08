⚠️最後まで必ずお読みください

ご購入前に一言コメント頂けると助かります。

ビンテージ等にご理解のある方のみご購入下さい。

メディコムトイDUNKの第一弾のアイテムになります。

踵には通称『白熊』と呼ばれる所以のベアブリックのマークが刺繍されています。

またインソールにはメディコムトイ社のロゴがプリントされております。

メディコムトイのサイトBABEKUB CITYでの国内限定のアイテムになります。

サイズ:27cm

状態 :新品未使用

写真でご確認下さい。

素人保管の為、完璧を求める方神経質な方は購入をご遠慮下さい。

少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。

PC環境などの違いから実際のカラーと多少の色目の違いは発生致します。

※製造工程、流通過程、経年における、微細なスレ、ヨゴレ、接着剤の付着、つくりのばらつきなどのクレームはご遠慮下さい。

⚠️製造より年数経過している商品について

着用はご自身の責任となりまので損傷等の責任は一切負いません。返品は受け付けておりませんので、ご了承の上、購入下さい。

※商品は製造から年数が経過しており、劣化、粉吹き、加水分解等発生している可能性があります。予めご理解のうえご購入ください。

新品未使用ですが中古品としてご理解ください。

※ 専用、取り置きのお取引はしません。

※すり替えを防止する為に

返品・交換はお断り致しております。ご了承の上、購入下さい。

※輸送時の破損については責任を負いかねます。

※ 極力スムーズな対応を心掛けておりますが仕事の都合で返信や発送が遅れる場合がありますのでご了承ください。

※コメントについて、一定期間が経過してたコメントは削除する場合があります。

※値段交渉中でも他の方が先にご購入された場合はそちらを優先させて頂きます。

ご不明点があればコメントよろしくお願いします。

最終的にお互いが嫌な気持ちになるような取引は望んでおりませんので、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。

上記ご理解いただける方のみ購入なさってください。

#MEDICOM#NIKE

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

