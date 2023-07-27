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大切な人へのギフト探し ★2022年洗濯機と2021年冷蔵庫と★一人暮らし★家電セット★ 冷蔵庫

商品の説明

ご覧頂きまして有難う御座います♪
A−Stage AR-32L01MG BLACK 2020年製
大阪、神戸を中心に関西（大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山）で家具家電の【無料配達と無料設置】を行っています☆
アクアの冷蔵庫　272ℓ ブラック　4月9日に発送可能

送料込　2019年式　冷蔵庫美品　NR-C340GC-T
【綺麗な良品や綺麗に清掃された商品をお買い得価格でご提供する】ことを心がけております。どうぞよろしくお願いします"(-""-)"
【2021年製】三菱　冷蔵庫　MITSUBISHI MR-P15H-H GRAY

ちょっぴり大きめが使いやすい♪一人暮らしに！ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫168L
　★☆今回のご提案商品☆★
エディオン 冷蔵庫 ANG-RE151-A1 2019年製 レトロ M0231
【★2022年洗濯機と2021年冷蔵庫と★一人暮らし★家電セット★】
高年式 20年2ドア154LTAGlabel冷蔵庫 2306031553
#新生活応援エリーズ
【美品】パナソニック冷蔵庫　138L 全国送料無料　右開き　Panasonic
※掲載していない家電・家具商品沢山あります。お問合せくださいm(__)m
MITSUBISHI MR-JX53Y-N
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52911 SHARP 3ドア　冷凍冷蔵庫　SJ-GE35F-W 2020年製
●当店は洗濯槽もクリーニング済★(専属クリーニングスタッフ在中)
ET1798番⭐️ アイリスオーヤマノンフロン冷凍冷蔵庫⭐️2019年製
●最短即日や今週末の発送可能！
Panasonic 冷蔵庫　大型　400L 超え　 6月15まで
●初期動作保証１週間あり！(不具合等で不満があれば交換）
2ドア 冷凍冷蔵庫 SHARP
●階段も追加料金なし！（設置とテスト動作と操作説明有り）
163T 友禅様　最新モデル　冷蔵庫　洗濯機　セット　単身　安い
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早い者勝ち！冷蔵庫ヤマダセレクト2021年製
【冷蔵庫詳細】
設置まで⭕️さらに入荷‼︎無印良品の家電セット♪ 137L冷蔵庫　4.5kg洗濯機
●メーカー：アイリスオーヤマ
シャープ　冷凍冷蔵庫　SJ-GD14C-C
●型番:IRSD-14A-B
【美品】2019年製　冷凍冷蔵庫　ニトリ　NTR-106
●冷蔵室:90L
M.O.L ポータブル冷蔵庫＆冷凍庫 20L MOL-F201A
●冷凍室:52L
冷蔵庫 三菱MR-MX46G-W1 2021年
●外形寸法:幅500×高さ1215×奥行549mm
☆地域限定送料無料☆工場整備品☆ホシザキ　冷蔵ショーケース　業務用　厨房
●製造年:2021年
30日迄！中古★三菱　146L　２ドア冷蔵庫【♦MR-P15Y】♦♦♦♦

シャープ一人暮らし家電セット❗️大阪、大阪近郊配送無料
【洗濯機詳細】
☆★TOSHIBA 東芝 5ドア 右開き 冷凍冷蔵庫427L★☆
●メーカー:Haier
HITACHI R-27DS(W)
●型番:JW-C55D
新品未開封⭐︎VERSOS 冷温庫 24L ブラック -9℃~60℃
●外形寸法:幅526×奥行500×高さ888mm
シャープ冷蔵庫 SJ-D18G-W 左右付替え /179L
●洗濯容量:5.5kg
★デバイスタイルdeviceSTYLE★ワインセラー WA-12E木目12本収納
●製造年:2022年
YAMADASELECT 冷蔵庫 YRZ-F17H1 179L 家電 E604
●風乾燥機能付き
ヤス様用 BESTEK ワインセラー BTWC035-V 美品
●カビが発生しにくいステンレス槽
【近日削除予定】Haier　冷凍庫　138リットル

♦️HITACHI a1429 冷蔵庫 154L 2019年製 5,5-♦️
◎まずはお気軽に在庫確認、配達日の空き確認してみて下さい(^^)/
日立　冷蔵庫　R-V32RV 315L

アズマ　MR-ST23 リコール修理済み　ノンフロン電気冷蔵庫 2017年製
◆送料無料☆規定範囲◆
フリマ王子様専用165T 最新デザイナーズモデル冷蔵庫　153L
大阪市、神戸市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、箕面市、茨木市、守口市、門真市、池田市、東大阪市、大東市、八尾市、松原市、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市無料
お得な価格一人暮らし向け 新生活 家電2点セット良品 名古屋市配送無料！

ハイセンス 冷蔵庫2016年製
【有料例】
美品　便利　FREE VILLAGE 小型高速自動製氷機　未使用品
柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、四条畷市、枚方市、高槻市、交野市＋1000円
MR-CX27C-BR 3ドア冷蔵庫
泉佐野市、岸和田、河内長野市、和泉市、貝塚市、泉南市＋2000円
新品！未使用品！プラズマクラスター/2022年製SHARP SJ-GD15J-W
奈良市、橿原市、京都市、明石市＋3000円
2021年製 アクア AQR-13K 冷凍冷蔵庫(126L・右開き) 2ドア
姫路市、大津市、和歌山市＋5000円

√beer様　専用

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★送料・設置無料★ 中古 2ドア冷蔵庫 シャープ (No.7238)

【新品・未使用】在庫処分パナソニック ショーケースHot&Cold ③

送料無料❗️引っ越し・一人暮らし❗️家電セット・冷蔵庫洗濯機・33番68番

日立空気清浄機、加湿、保湿、花粉対応

いの専用　シャープ冷凍冷蔵庫

生活家電セット 冷蔵庫 洗濯機 炊飯器 電子レンジ 1人暮らし 格安 M0271

HITACHI 日立 冷蔵庫 R-K270EV(T) 265L 家電 E161

AQUA アクア 冷蔵庫 AQR-361C(S) 355L 右開き　23す508
ご覧頂きまして有難う御座います♪大阪、神戸を中心に関西（大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山）で家具家電の【無料配達と無料設置】を行っています☆【綺麗な良品や綺麗に清掃された商品をお買い得価格でご提供する】ことを心がけております。どうぞよろしくお願いします"(-""-)"　★☆今回のご提案商品☆★【★2022年洗濯機と2021年冷蔵庫と★一人暮らし★家電セット★】#新生活応援エリーズ※掲載していない家電・家具商品沢山あります。お問合せくださいm(__)m__________________________________________●当店は洗濯槽もクリーニング済★(専属クリーニングスタッフ在中)●最短即日や今週末の発送可能！●初期動作保証１週間あり！(不具合等で不満があれば交換）●階段も追加料金なし！（設置とテスト動作と操作説明有り）__________________________________________【冷蔵庫詳細】●メーカー：アイリスオーヤマ●型番:IRSD-14A-B●冷蔵室:90L●冷凍室:52L●外形寸法:幅500×高さ1215×奥行549mm●製造年:2021年【洗濯機詳細】●メーカー:Haier●型番:JW-C55D●外形寸法:幅526×奥行500×高さ888mm●洗濯容量:5.5kg●製造年:2022年●風乾燥機能付き●カビが発生しにくいステンレス槽◎まずはお気軽に在庫確認、配達日の空き確認してみて下さい(^^)/◆送料無料☆規定範囲◆大阪市、神戸市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、箕面市、茨木市、守口市、門真市、池田市、東大阪市、大東市、八尾市、松原市、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市無料【有料例】柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、四条畷市、枚方市、高槻市、交野市＋1000円泉佐野市、岸和田、河内長野市、和泉市、貝塚市、泉南市＋2000円奈良市、橿原市、京都市、明石市＋3000円姫路市、大津市、和歌山市＋5000円

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大切な人へのギフト探し ★2022年洗濯機と2021年冷蔵庫と★一人暮らし★家電セット★ 冷蔵庫

¥34,200 ¥19,494

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