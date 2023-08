Jordan3 Retro True Blue (2016)

型番: 854262-106

初となるエレファントパターンを取り入れた事で有名な“JORDAN 3(ジョーダン3)”です。

オリジナルカラーの一つである通称“TRUE BLUE(トゥルーブルー)”を

発売当時のディテールで忠実に再現した

OG仕様の復刻モデルです。

ヒールタブがジャンプマンマークではなく

NIKEロゴのオリジナル仕様です。

【状態】 目立つ傷や汚れは、ありません。

加水分解、エア漏れなし。

ミッドソールのヒビ割れや黄ばみもありません。

複数回着用してシューキーパーをした状態で自宅のクローゼットで保管。

【付属品】 箱

ジャンプマンキーホルダー あり

紙のシューキーパー

画像をご確認の上、

中古品であることを理解して

購入をご検討ください。

※早い者勝ちとさせていただきます。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

