※スタンド別売りです

Hisense 液晶テレビ 32BK1 32V型 2020年製 ケーブル付き

※室内犬がおります。気になる方はご遠慮下さい

★使用1年4ヶ月★AQUOS★チューナ2つ搭載★ネットワーク

※50V型 2017年製

SHARP テレビAQUOS LC-40W35-B ブラック

ご質問等ごさいましたら、お気軽にコメントください(^^)

パイオニア クロ KRP-600A 「ジャンク品」



ソニー ブラビア SONY テレビ BRAVIA KDL-46V1 46インチ



オリオン29V型薄型液晶テレビ DNX29-3BP ハイビジョン2015年モデル

maxzen J50SK03

値下げ交渉可! LG 27UD59-B 27インチ IPS 4Kモニター



juichi@値 様専用 SONY BRAVIA KDL-40EX700

商品の情報 商品のサイズ 46~52インチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※スタンド別売りです※室内犬がおります。気になる方はご遠慮下さい※50V型 2017年製ご質問等ごさいましたら、お気軽にコメントください(^^)maxzen J50SK03BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナHIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: ダイレクトフルLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENTcolor: BLACKアスペクト比: 16:9イーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2014カラーTV: 3画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 50インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 60ヘルツ#MOASTORE#maxzen#50型#液晶テレビ#大画面種類···液晶テレビパネル性能···FullHD(フルハイビジョン)

