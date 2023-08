【再入荷】 ファンクラブ限定 U2 Live U2.COM14 Songs 洋楽

U2 Live Songs of iNNOCENCE + eXPERIENCE 2CD Fan Club Release

2019年 U2.COM14 U2ファンクラブ会員限定リリース

収録曲

U2 Live Songs Of Innocence

1. The Miracle (Of Joey Ramone)

2. Iris (Hold Me Close)

3. Cedarwood Road

4. Song for Someone

5. Raised by Wolves

6. Invisible

7. The Troubles

8. California (There is No End to Love)

9. Every Breaking Wave

10. The Crystal Ballroom

11. Volcano

U2 Live Songs of Experience

1. Love is All We Have Left

2. The Blackout

3. Lights of Home

4. Landlady

5. Red Flag Day

6. Get Out of Your Own Way

7. American Soul

8. Summer of Love

9. You're The Best Thing About Me

10. The Little Things That Give You Away

11. Love is Bigger Than Anything in its Way

12. 13 (There is A Light)

新品、シュリンク未開封品 となっております。

大切に保管しております。

即購入問題ありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

