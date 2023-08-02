【超目玉枠】 ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 リング

※お値下げ、言い値、取り置きはお受け出来ません。予めご了承下さいませ。

ジャスティンデイビス クロスペンダント



ブルガリ ビーゼロワン ネクレストップ



K18 ブルートルマリン バラモチーフ リング 6号

王道であり永遠の憧れティファニーのリングです。

美しい！Pt900 ブルーサファイア ダイヤ リング 3.24g M1341

プラチナでダイアモンドが1P付いており、美しい輝きを保ちます。

GSTV ブラウンダイヤリング(最終お値下げ) カフェオレ様専用

丸みのある柔らかな女性らしいデザインで、優しさを感じます。

さらにお値下げしました！！プリュイ デブリスリング 13号★



Pt900 ダイヤ リング 1.00ct 12.5号

サイズ 12号

PT900 ダイヤモンドリング 1ct オーバー 鑑定書あり

総重量 5.2g

14k WGリング 11号 0.003ct 3g前後 レディース

素材 Pt950

パール指輪＆ネックレス＆ブローチ



★Tiffany&Co.★ トゥルー ダイヤモンド 婚約指輪 D0.38ct

新品仕上げ済みですが、取りきれない小キズがある場合がございます。

ete セットアップ リングカフ

(目視での確認でキズは見つかりませんでした。)

【Pomellato／ポメラート】リング マーマノンマーマ＃47



大きめサイズ！Pt900 ダイヤリング 0.50ct 4.24g M424



ティファニー 大きめサイズ リング 指輪 ナロー 18号

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商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※お値下げ、言い値、取り置きはお受け出来ません。予めご了承下さいませ。王道であり永遠の憧れティファニーのリングです。プラチナでダイアモンドが1P付いており、美しい輝きを保ちます。丸みのある柔らかな女性らしいデザインで、優しさを感じます。サイズ 12号総重量 5.2g素材 Pt950新品仕上げ済みですが、取りきれない小キズがある場合がございます。(目視での確認でキズは見つかりませんでした。)#ティファニー #TIFFANY #エルサペレッティ #エレサ #ペレッティー #ティアドロップ #ダブルティアドロップ #リング #指輪 #ダイヤモンド #ダイアモンド #プラチナ #Pt950 #地金 #本物 #メンズ #レディース #ブライダル #マリッジ #エンゲージ #婚約 #結婚 #一生もの

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TIFFANY ティファニー ビーンズリング 750 18KGUCCI ノットリング 10号リエジュ ラ ビアン ローズ K18PG ダイヤモンドリングete リグロウ合成ダイヤモンドセットリングagete パレットリング 10Kリングスタージュエリー リング天然グリーントルマリンリングK10 タンザナイト エタニティリング新品同様 18金 K18WG ブルー サファイヤ リング 13号 4.4g専用 pt900 流れ星モチーフ上質天然ダイヤ0.50ctリング4.3g#8.5