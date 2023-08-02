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【超目玉枠】 ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 リング

商品の説明

※お値下げ、言い値、取り置きはお受け出来ません。予めご了承下さいませ。
ジャスティンデイビス　クロスペンダント

ブルガリ　ビーゼロワン　ネクレストップ

K18 ブルートルマリン バラモチーフ リング 6号
王道であり永遠の憧れティファニーのリングです。
美しい！Pt900 ブルーサファイア ダイヤ リング 3.24g M1341
プラチナでダイアモンドが1P付いており、美しい輝きを保ちます。
GSTV ブラウンダイヤリング(最終お値下げ)　カフェオレ様専用
丸みのある柔らかな女性らしいデザインで、優しさを感じます。
さらにお値下げしました！！プリュイ　デブリスリング　13号★

Pt900 ダイヤ リング 1.00ct 12.5号
サイズ 12号
PT900 ダイヤモンドリング　1ct オーバー　鑑定書あり
総重量 5.2g
14k WGリング 11号 0.003ct 3g前後 レディース
素材 Pt950
パール指輪＆ネックレス＆ブローチ

★Tiffany&Co.★ トゥルー ダイヤモンド 婚約指輪 D0.38ct
新品仕上げ済みですが、取りきれない小キズがある場合がございます。
ete セットアップ リングカフ
(目視での確認でキズは見つかりませんでした。)
【Pomellato／ポメラート】リング 　マーマノンマーマ＃47

大きめサイズ！Pt900 ダイヤリング 0.50ct 4.24g M424

ティファニー 大きめサイズ リング 指輪 ナロー 18号
#ティファニー #TIFFANY #エルサペレッティ #エレサ #ペレッティー #ティアドロップ #ダブルティアドロップ #リング #指輪 #ダイヤモンド #ダイアモンド #プラチナ #Pt950 #地金 #本物 #メンズ #レディース #ブライダル #マリッジ #エンゲージ #婚約 #結婚 #一生もの

TIFFANY ティファニー ビーンズリング 750 18K

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

GUCCI ノットリング 10号

リエジュ　ラ ビアン ローズ　K18PG　ダイヤモンドリング

ete リグロウ合成ダイヤモンドセットリング

agete パレットリング 10Kリング

スタージュエリー　リング

天然グリーントルマリンリング

K10 タンザナイト エタニティリング

新品同様 18金 K18WG ブルー サファイヤ リング 13号 4.4g

専用　pt900 流れ星モチーフ上質天然ダイヤ0.50ctリング4.3g#8.5
※お値下げ、言い値、取り置きはお受け出来ません。予めご了承下さいませ。王道であり永遠の憧れティファニーのリングです。プラチナでダイアモンドが1P付いており、美しい輝きを保ちます。丸みのある柔らかな女性らしいデザインで、優しさを感じます。サイズ 12号総重量 5.2g素材 Pt950新品仕上げ済みですが、取りきれない小キズがある場合がございます。(目視での確認でキズは見つかりませんでした。)#ティファニー #TIFFANY #エルサペレッティ #エレサ #ペレッティー #ティアドロップ #ダブルティアドロップ #リング #指輪 #ダイヤモンド #ダイアモンド #プラチナ #Pt950 #地金 #本物 #メンズ #レディース #ブライダル #マリッジ #エンゲージ #婚約 #結婚 #一生もの

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ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【超目玉枠】 ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 リング

39分钟前

【超目玉枠】 ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 リング

¥46,499 ¥25,574

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a42d892

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ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 直売

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ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 直売

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ティファニー ペレッティ プラチナ 1P ダイヤモンド リング 12号 直売

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TIFFANY＆Co. ティファニー リング ヴィンテージ エメラルド 0.38ct

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