【特別訳あり特価】 ドクターマーチン サンダル SHORE GRYPHON サンダル

マーチンのグリフォンのサンダル

BIRKENSTOCK サンダル Boston ESD



【即完・レア】KEEN ユニーク プレミアムレザー キーン サンダル

ミニマルかつモダンなスタイル。調節可能なベルトでフィット感を実現しました。グリフォン サンダルのアッパーには味わいのあるブランドレザーを使用。

5日までの出品 新品未使用 ビルケンシュトック 別注 AROSA



エアマックスFF 720 ホワイト 29cm

正規品のお店で購入しました。

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箱があるかは不明ですが、ありましたら箱に入れて発送します。

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LOUIS VUITTON ダミエ サンダル 26.5㎝

着用回数は、自宅で試着のみ。

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ほぼ新品の状態です。

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定価 ¥24,200

【現品一点】KEEN キーン スポーツサンダル サンダル 黒 25.5



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カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 新品、未使用

マーチンのグリフォンのサンダルミニマルかつモダンなスタイル。調節可能なベルトでフィット感を実現しました。グリフォン サンダルのアッパーには味わいのあるブランドレザーを使用。正規品のお店で購入しました。箱があるかは不明ですが、ありましたら箱に入れて発送します。箱がない場合は、ダンボールに入れて発送いたしますので、汚れや傷、水漏れがないように発送します。着用回数は、自宅で試着のみ。ほぼ新品の状態です。定価 ¥24,200即購入OK☆即日発送☆☆カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 新品、未使用

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