EH-SA0B

5回ほど使用し、自宅で保管していました。

箱は捨ててしまいましたが、その他備品は全て揃っています。

取扱説明書はありますが保存状態が悪いので、必要であればお付けします。

ご購入の際にコメントをお願いします。

---------------------------------------------

化粧水ミスト搭載スチーマー。

ナノケアナノサイズの温スチームと新開発・化粧水ミストのダブル保湿。

角質層まで保湿成分を浸透させ、使うたびうるおいで満たされる肌に。

温スチームの後に化粧水ミストを浴びるダブル保湿で、

手での塗布と比較して保湿成分の浸透が約15%アップ。

お手持ちの化粧水を微細化して、顔にまんべんなく噴霧。

お風呂上がりやメイク前、夏場などにおすすめ。化粧水ミスト単独でも使える。

なりたい肌に合わせて選べる、自動温冷プログラム搭載。

温スチームと急冷ミストのダイナミック温冷ギャップで、使い続けるほどに肌にハリ感。

タイプ···スチーマー

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

