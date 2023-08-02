最旬トレンドパンツ DJ WACKOMARIA HARVEY JACKET TRACK ナイロンジャケット

WACKOMARIA DJ HARVEY TRACK JACKET
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DJ HARVEYの活動30周年を記念したWACKO MARIA (ワコマリア) とのコラボレーション。
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しなやかでハリのあるポリエステル素材。
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ライナーにはメッシュ素材を貼っています。
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サイドにシームポケットを設置。
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ややドロップしたショルダーラインのリラックスフィッティング。
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定価:71500円(65000円＋tax)
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購入後試着のみです。
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(素人保管ですのでご了承下さい)
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※転売目的ではない為、お値段は安くしております。
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他サイトでも出品中の為、ご検討の方はお早めにお願い致します。
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●ご質問、ご要望等ありましたらコメント欄にてお気軽にご連絡下さい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワコマリア
|商品の状態
|新品、未使用
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WACKOMARIA DJ HARVEY TRACK JACKETワコマリア DJハーヴィー トラックジャケットDJ HARVEYの活動30周年を記念したWACKO MARIA (ワコマリア) とのコラボレーション。しなやかでハリのあるポリエステル素材。ライナーにはメッシュ素材を貼っています。サイドにシームポケットを設置。ややドロップしたショルダーラインのリラックスフィッティング。定価:71500円(65000円＋tax)購入後試着のみです。(素人保管ですのでご了承下さい)※転売目的ではない為、お値段は安くしております。他サイトでも出品中の為、ご検討の方はお早めにお願い致します。●ご質問、ご要望等ありましたらコメント欄にてお気軽にご連絡下さい。WACKOMARIAワコマリア TRACK JACKETトラックジャケットDJ HARVEYDJハーヴィーDJハービーNEIGHBORHOODネイバーフッドChallengerチャレンジャーTENDERLOINテンダーロイン
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワコマリア
|商品の状態
|新品、未使用