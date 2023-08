少し豊富な贈り物 ウォーキングシューズ 【美品】アカイシ スニーカー 25cm アーチフィッター スニーカー

▶ブランド

▶モデル

▶サイズ

25.0cm

▶素材

人工皮革

▶カラー

ブラック / 黒

▶状態

使用感少なく、美品となります。

箱なしのため、若干お安くお譲りしたいと思います。

▶商品説明

外反母趾でも「痛くない」「歩きやすい」と評判のウォーキングシューズです。

曲がった母趾をやさしく補正する専用インソール(アーチフィッター)が、母趾と足裏にかかる負担を軽減します。

母趾に当たりにくい、ゆとりあるつま先形状で、足指が変形している方でも負担なく楽に歩けます。

サイドジップで脱ぎ履きが楽にできるのも嬉しいポイントです。

ウォーキングの相棒に如何でしょうか?

ご趣味の合う方は是非!

■送料無料、即購入歓迎いたします。価格交渉中であっても、購入された方を優先とさせていただきます。

■商品画像をしっかりご確認いただいた上、ご検討をお願いいたします。

気になる箇所があればコメントにてご質問いただけたら幸いです。

■メルカリ便にて匿名発送を予定しております。エアキャップや防水パックにて梱包後、発送とさせていただきます。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アカイシ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

