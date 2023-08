【送料無料/新品】 MAXIMUM POP モンキー・D・ルフィ 「弾む男」Ver.2 ギア“4” コミック/アニメ

週末限定価格です!!

メタルロボット魂 METAL ROBOT 魂 ガンダム バエル

発送方法はメルカリ便で発送させて頂きます!

ドラゴンボール DRAGON BALL コルド大王 PVC製 28cmフィギュア

可能な限り早い発送を努めております!

ドラゴンボール ベジット(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人)ガレージキット



私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! プレミアムフィギュア 黒木智子

コレクション整理の為に出品致します!

【未開封】アイナナ フィギュアーツZERO 七瀬陸 おまんじゅう



デク SMSP D 二次元 フィギュア 一番くじ ヒロアカ 緑谷出久

◾️商品名

一番くじ サイヤ人ここに極まれり E賞 ゴクウブラック

Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” モンキー・D・ルフィ ギア“4” 「弾む男」Ver.2

1番くじ ドラゴンボール ラストワンセット



チノ まほうつかいVer. フィギュア きららファンタジア 未開封品

◾️商品の状態

Fate/Grand Orde ルーラー/アルトリア・ペンドラゴン(コトブキヤ)

新品、未使用

ドラゴンボール 1番くじ



ドラゴンボール 一番くじ クウラ 最終形態 BACK TO THE FILM

◾️サイズ

バイオハザードRE3 コレクターズエディション ジル・バレンタイン フィギュア

全高:約270mm(頭部まで250mm)

一番くじ東京リベンジャーズ聖夜決戦編 フィギュアセット A賞 B賞 C賞 D賞

全長:約335mm

新品未開封 エヴァンゲリオン 綾波レイ フィギュア10体グッズ



一番くじ ワンピース 両翼決戦 ゾロ キング クイーン

◾️素材

ワンピース POP “Playback Memories” トラファルガー・ロー

PVC、ABS

【毎日1000円引き】コードギアス 反逆のルルーシュ CC 水着ver.



バックトゥーザ・フューチャー マーティーフィギュア

◾️メーカー

HI METAL-R スーパーバルキリー用ミサイルエフェクトセット+ディスプレイ

株式会社メガハウス

一番くじドラゴンボールHEROES 4thMISSION フィギュア4体セット



未開封 ハイキュー!! ぬーどるストッパーフィギュア 日向翔陽 10個セット

◾️ご留意事項

ドラゴンボール 一番くじ EX 亀仙流の猛者たち ラストワン賞 孫悟空

・猫を飼っています。出品物に毛がつかないよう注意して梱包しております。もしも見落としや紛れ込みがございましたら大変申し訳ありません。

POPMART MOLLY スチームパンク アニマル PIGGY BIKE



気滅の刃 Cono Fig 竈門炭治郎 竈門禰豆子 我妻善逸 嘴平伊之助

・あくまで人の手に渡った中古品であり、

ヒロアカ一番くじ エンデヴァーセット

完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は

【新品】妹さえいればいい。白川京 PVC塗装済み完成品フィギュア オコ顔パーツ付

購入をお控えください。

おナミ P.O.P ワンピース フィギュア



【新品・未開封】 パウパトロール リバティ DXベーシックビークル

・輸送箱は開封しましたが、商品そのものの箱は未開封になります!

らき☆すた 岩崎みなみ 体操服Ver. 1/4 フィギュア

ダンボールに梱包した状態で発送させて頂きます!

ジョジョの奇妙な冒険 一番くじ ラストワン賞 セット



一番くじ ドラゴンボール フルセット

・喫煙は一切しておりません!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

週末限定価格です!!発送方法はメルカリ便で発送させて頂きます!可能な限り早い発送を努めております!コレクション整理の為に出品致します!◾️商品名Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” モンキー・D・ルフィ ギア“4” 「弾む男」Ver.2◾️商品の状態新品、未使用◾️サイズ全高:約270mm(頭部まで250mm) 全長:約335mm ◾️素材PVC、ABS ◾️メーカー株式会社メガハウス ◾️ご留意事項・猫を飼っています。出品物に毛がつかないよう注意して梱包しております。もしも見落としや紛れ込みがございましたら大変申し訳ありません。・あくまで人の手に渡った中古品であり、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は購入をお控えください。・輸送箱は開封しましたが、商品そのものの箱は未開封になります!ダンボールに梱包した状態で発送させて頂きます!・喫煙は一切しておりません!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

マクロス HI-metal R VF-1J バルキリー 一条輝機盾の勇者の成り上がりラフタリア1/7スケールフィギュア 白無垢聖闘士星矢 聖闘士聖衣神話EX 黄金聖闘士 リバイバル版 アイオロス カノンギニュー特戦隊 ギニュー リクーム セットエヴァンゲリオン アルター 初回生産版 式波・アスカ・ラングレー フィギュア