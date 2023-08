サイズ46です。別サイズの44も出品中です!

サイズ46です。別サイズの44も出品中です!定価100,100円dsquared2 ディースクエアード ブラックデニム クールガイフィットジーンズ cool guy jeanss74lb1184フロントジップ ZIP 2022-23秋冬新作モデル サイズ46フロントのジップデザインがとてもカッコいいブラックデニムのサイズ46未使用品です。フロントジップは希少で他とも差別化が図れるためとても人気なのでおススメです。流石dsq2と言った感じで、クラッシュやペイントなどの加工を施した小慣れた色味ブラックデニムにクールガイフィットというモデル名のとおり綺麗なシルエットがとても上品でお洒落です。フロントのブランドタグも映えておりインスタ映えも抜群です!◆素人採寸(サイズ46)ウエスト40.5、股上26、ワタリ25、股下78、裾幅15.5センチ※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います◆素材:コットン98%、ポリウレタン2%dsquared2 のアイテムを多数出品していますので、以下ハッシュタグをタップして是非ご覧ください。#他にもdsquared2出品していますnk#他にもバイカー出品していますnk未使用品ですが、個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。本物のみ取扱う海外大手ファッションサイトにて購入しており間違いなく本物です。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。#dsquared2 #デニム #ディースクエアード

