0909FATTO IN ITALIAのジャケットを出品します。

ウール100% ジャケット

サイズ:48

カラー:ベージュ

状態:未使用

参考売価:90,000円程度

素材:コットン65%・リネン35%

イタリア南部サレントにて、ルチアノ・アクアヴィヴァにより創業した"0909 FATTO IN ITALIA"。

0909 FATTO IN ITALIAアイテムは、すべてハンドメイドの工程を経て作られています。

ハンドメイド特有の包み込む様なフィッティングは秀逸かつ軽やかで、熟練の縫製技師の手によって完成したジャケットは、イタリア国内では高級セレクトショップの定番品としても扱われています。

そんな0909 FATTO IN ITALIAより、これからの季節にぴったりなコットンリネンジャケットの出品です。

アンコン仕立ての軽い着用感のジャケットで、コットンリネンの爽やかな素材感が、颯爽としたイメージを与えてくれます。

お色はベージュ。

上品なお色味で、オンオフ問わずご活用頂けると思います。

当方178cm66㎏で、丁度良い着用感です。

【サイズ詳細】

肩幅44.5、身幅53、着丈71.5、袖丈62(仮切羽)

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください

【注意事項】

撮影環境や携帯のカメラ解像度により多少現物と色差がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。

【下記のブランドを好きな方に】

#ブリッラペルイルグスト

#ラルディーニ

#タリアトーレ

#チルコロ

#デペトリロ

#スティレラティーノ

#フィナモレ

#ジャンネット

#バルバ

#フィリップモデル

#オールデン

#パラブーツ

#PT01

#INCOTEX

#GTA

#シビリア

#ベルウィッチ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルディーニ 商品の状態 新品、未使用

