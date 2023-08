COMME des GARÇONS HOMME PLUS × Nike 『Terminator High』

ご覧頂きありがとうございます!

2023年4月1日に発売されたコムデギャルソン オム プリュス × ナイキ ターミネーター ハイ "レッド"です。

DSMGにて購入した箱付き正規品です。

□ □ □ 商品詳細 □ □ □

【ブランド】

COMME des GARÇONS HOMME PLUS / コムデギャルソン オム プリュス

【商品状態】

Brand New/新品・未使用品

※店頭購入品ですので多少の小キズや汚れはご了承ください。

【サイズ】

US 9 1/2(27.5cm相当)

【カラー】

White × Red / ホワイト × レッド

【購入場所】

DSMG店舗

【商品説明】

日本を代表するCOMME des GARÇONS(コムデギャルソン)のメンズラインHOMME PLUS(オム プリュス)からNike(ナイキ)のTerminator High(ターミネーター ハイ)とのコラボ。

ターミネーターは1985年に初登場したモデルで、ヒールの巨大な"NIKE"ロゴが特徴である。2022年にグレー/ネイビーのジョージタウンカラーがリリース。最後に復刻されたのは2014年であるため約8年ぶりの復活となった。

今作は、”レッド"、"ネイビー"、"ブラック"の3カラーでの展開を控え、背面には「NIKE」と「CDG」のゴシック風のロゴをデザイン。

各色ホワイトレザーをベースに構築されており、80年代のバスケットシーンを彷彿とさせるレトロなデザインに仕上がっている

注意事項:

すり替え防止の為、返品・交換・キャンセルは受け付けません。

個人保管の為、神経質な方の入札はご遠慮ください 。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 新品、未使用

