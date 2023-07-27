衝撃特価 BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case 電子ブックリーダー

Boox Nova Air C本体と純正マグネティックケース（ブラウン）のセット
中古 カシオ 電子辞書 エクスワード スペイン語モデル XD-N7500
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CASIO 医学書院 IS-N12000
BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case 7.8インチ Android11 電子書籍リーダー 電子ペーパー タブレット 白 電子書籍 読書 超軽量 軽量 小型 旅行 通勤 Android
boox leaf2
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美品 CASIO 電子辞書 XD-Z9800 英語上級モデル+フランス語追加④
購入後、開封し簡単な試用をした程度で、外に持ち出し等していません。
美品 ケースセット Kindle Paperwhite 第11世代 32GB
別のタブレットを入手したので、出品します。
★最終お値下げ★看護医学電子辞書15 IS-N15000
クイックマニュアルの画像を入手したので掲載します。
CASIO 電子辞書 4700edu 学校パック
※使用方法のご説明はいたしかねます
CASIO XD-SX9800WE 英語モデル
※購入先に確認しましたが、アプリの動作保証等はありません
Kindle Paperwhite (8GB) 6.8インチディスプレイ広告なし
※2023年6月購入
Amazon Kindle オアシス 第9世代
電子辞書 AZ-SV4750edu パンパンダ様専用
以下、購入先に掲載されていた商品詳細です
シャープ カラ―電子辞書 Brain 高校生モデル ピンク系 PW-SH3-P
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電子辞書 高校生向けモデル［Q96］
商品名：BOOX Nova Air C with Magnetic Case
sharp 電子辞書 Brain ブラック
・商品サイズ：19.4 × 13.65 × 0.63 cm
ポケトークsソースネクスト
・重さ：235g
カシオ 電子辞書 XD-Z9800 英語上級モデル+ドイツ語追加
・画面サイズ：7.8インチ
Kindle Paperwhite (第11世代) 8GB
・画面解像度：468×624（カラー100dpi）／ 1404×1872（白黒300dpi)
(新品同様) CASIO EX-word XD-SR4900 高校生(英語強化)
・ディスプレイパネル種類：EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)
美品 カシオ 電子辞書 高校生 難関大受験モデル XD-SX4900 ブラック
・入力：BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ
CASIO EX-word 電子辞書 AZ-SR9850中国語込み
・CPU：Advanced octa-core processor
CASIO 電子辞書 XD-Z9850 理系大学生向け 理化学モデル
・RAM：3GB (LPDDR4X)
高校生向けハイスペック ［S20］
・ROM：32GB (eMMC)
CASIO カシオ電子辞書 EX-word XD-SR3800 中学生
・接続性：WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0
電子辞書 大学生モデル CASIO【1506】
・バッテリー：2000mAh Polymer Li-on
高校生向けハイスペック ［Q58］
・外部接続端子：USB Type-C(support OTG)
BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case
・OS：Android 11.0
【美品】Boox Nova3 set
・ドキュメント：PDF(reflowable), PPT,EPUB, TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM など
Kindle Paperwhite 広告なし32GB 第10世代
・画像：PNG, JPG, TIFF, BMP
電子辞書 EX-word XD-SX9800
・オーディオファイルフォーマット: WAV,MP3
Kindle Oasis 32GB (第10世代) wifi+4G LTE
同梱品：BOOX Nova Air C本体、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン 、USB-Cケーブル、クイックガイド、専用Magnetic Case
中古 カシオ 電子辞書 エクスワード スペイン語モデル XD-N7500
CASIO 医学書院 IS-N12000
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美品 CASIO 電子辞書 XD-Z9800 英語上級モデル+フランス語追加④
美品 ケースセット Kindle Paperwhite 第11世代 32GB
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Boox Nova Air C本体と純正マグネティックケース（ブラウン）のセット---------BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case 7.8インチ Android11 電子書籍リーダー 電子ペーパー タブレット 白 電子書籍 読書 超軽量 軽量 小型 旅行 通勤 Android---------購入後、開封し簡単な試用をした程度で、外に持ち出し等していません。別のタブレットを入手したので、出品します。クイックマニュアルの画像を入手したので掲載します。※使用方法のご説明はいたしかねます※購入先に確認しましたが、アプリの動作保証等はありません※2023年6月購入以下、購入先に掲載されていた商品詳細です---------商品名：BOOX Nova Air C with Magnetic Case・商品サイズ：19.4 × 13.65 × 0.63 cm・重さ：235g・画面サイズ：7.8インチ・画面解像度：468×624（カラー100dpi）／ 1404×1872（白黒300dpi)・ディスプレイパネル種類：EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)・入力：BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ・CPU：Advanced octa-core processor・RAM：3GB (LPDDR4X)・ROM：32GB (eMMC)・接続性：WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0・バッテリー：2000mAh Polymer Li-on・外部接続端子：USB Type-C(support OTG)・OS：Android 11.0・ドキュメント：PDF(reflowable), PPT,EPUB, TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM など・画像：PNG, JPG, TIFF, BMP・オーディオファイルフォーマット: WAV,MP3同梱品：BOOX Nova Air C本体、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン 、USB-Cケーブル、クイックガイド、専用Magnetic Case