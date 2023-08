衝撃特価 BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case 電子ブックリーダー

Boox Nova Air C本体と純正マグネティックケース(ブラウン)のセット

中古 カシオ 電子辞書 エクスワード スペイン語モデル XD-N7500

CASIO 医学書院 IS-N12000

BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case 7.8インチ Android11 電子書籍リーダー 電子ペーパー タブレット 白 電子書籍 読書 超軽量 軽量 小型 旅行 通勤 Android

boox leaf2

美品 CASIO 電子辞書 XD-Z9800 英語上級モデル+フランス語追加④

購入後、開封し簡単な試用をした程度で、外に持ち出し等していません。

美品 ケースセット Kindle Paperwhite 第11世代 32GB

別のタブレットを入手したので、出品します。

★最終お値下げ★看護医学電子辞書15 IS-N15000

クイックマニュアルの画像を入手したので掲載します。

CASIO 電子辞書 4700edu 学校パック

※使用方法のご説明はいたしかねます

CASIO XD-SX9800WE 英語モデル

※購入先に確認しましたが、アプリの動作保証等はありません

Kindle Paperwhite (8GB) 6.8インチディスプレイ広告なし

※2023年6月購入

Amazon Kindle オアシス 第9世代



電子辞書 AZ-SV4750edu パンパンダ様専用

以下、購入先に掲載されていた商品詳細です

シャープ カラ―電子辞書 Brain 高校生モデル ピンク系 PW-SH3-P

電子辞書 高校生向けモデル[Q96]

商品名:BOOX Nova Air C with Magnetic Case

sharp 電子辞書 Brain ブラック

・商品サイズ:19.4 × 13.65 × 0.63 cm

ポケトークsソースネクスト

・重さ:235g

カシオ 電子辞書 XD-Z9800 英語上級モデル+ドイツ語追加

・画面サイズ:7.8インチ

Kindle Paperwhite (第11世代) 8GB

・画面解像度:468×624(カラー100dpi)/ 1404×1872(白黒300dpi)

(新品同様) CASIO EX-word XD-SR4900 高校生(英語強化)

・ディスプレイパネル種類:EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)

美品 カシオ 電子辞書 高校生 難関大受験モデル XD-SX4900 ブラック

・入力:BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ

CASIO EX-word 電子辞書 AZ-SR9850中国語込み

・CPU:Advanced octa-core processor

CASIO 電子辞書 XD-Z9850 理系大学生向け 理化学モデル

・RAM:3GB (LPDDR4X)

高校生向けハイスペック [S20]

・ROM:32GB (eMMC)

CASIO カシオ電子辞書 EX-word XD-SR3800 中学生

・接続性:WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0

電子辞書 大学生モデル CASIO【1506】

・バッテリー:2000mAh Polymer Li-on

高校生向けハイスペック [Q58]

・外部接続端子:USB Type-C(support OTG)

BOOX ブークス Nova Air C with Magnetic Case

・OS:Android 11.0

【美品】Boox Nova3 set

・ドキュメント:PDF(reflowable), PPT,EPUB, TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM など

Kindle Paperwhite 広告なし32GB 第10世代

・画像:PNG, JPG, TIFF, BMP

電子辞書 EX-word XD-SX9800

・オーディオファイルフォーマット: WAV,MP3

Kindle Oasis 32GB (第10世代) wifi+4G LTE

同梱品:BOOX Nova Air C本体、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン 、USB-Cケーブル、クイックガイド、専用Magnetic Case

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

