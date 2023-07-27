贅沢屋の Dr.Martens GRYPHON BLACKドクターマーチン　サンダル サンダル

Dr.Martens GRYPHON BLACK
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ドクターマーチン サンダル グリフォン
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■ブランド： Dr.Martens ドクターマーチン
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■アイテム： サンダル
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■商品名： グリフォン
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■性別： メンズ レディース
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■素材： アッパー：天然皮革
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商品の情報
|商品のサイズ
|24cm
|ブランド
|ドクターマーチン
|商品の状態
|新品、未使用
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Dr.Martens GRYPHON BLACKドクターマーチン サンダル グリフォンUK524cm新品数年前に購入しましたが、室内で一回試し履きしたのみです。■ブランド： Dr.Martens ドクターマーチン■アイテム： サンダル ■商品名： グリフォン ■性別： メンズ レディース ■原産国： Thailand 他 ■素材： アッパー：天然皮革 アウトソール：ゴム底 カラー···ブラック素材···本革ストラップ···ストラップあり柄・デザイン···無地
商品の情報
|商品のサイズ
|24cm
|ブランド
|ドクターマーチン
|商品の状態
|新品、未使用