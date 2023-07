【高知インター店】 ちゃんはな様専用 リボンミルキーシュガージャンパースカート ひざ丈ワンピース

柄・デザイン···無地

柄・デザイン···無地色…黒×黒原価…現在の公式価格34980円説明…BABY, THE STARS SHINE BRIGHT 公式ショップにて2022年の冬頃に購入しました。以下公式サイトから引用胸元に並んだおリボンやミニ袖、スカート部分のティアードが可愛らしい、どこから見てもCUTEなBABY定番のジャンパースカートです♡お背中シャーリング仕様で着心地が良く、ふんわりと広がるシルエットを存分にお楽しみ頂ける、通年活躍するマストアイテム♪バーバリー地を使用しています。状態…短時間ですが、2度着用しました。丁寧に扱っていたので汚れやゴムの伸び等は無いかと思います。

