ブランド : Drumohr

品名 : ローゲージニットダッフルコート

色 : サックスブルー系 × グレー系

サイズ : 52

実寸 : 肩幅…約45cm 身幅…約57cm 袖丈…約64cm 着丈…約68cm

状態 : 着用により若干の使用感がございます。

①生地の性質上と着用により若干の毛羽立ちがございます。

お召し頂く際には特に気にならずにお召しが頂けるかと思います。

その他、特に目立った、汚れダメージ等は見当たりませんでした。

コメント: イタリア老舗ニットブランドDrumohrのダッフルコートです。

上質な肌触りのウールを使用したローゲージニットでまさかのダッフルコートを提案した驚きの一着。

お色はセンスのあるサックスブルーとグレー糸を混紡し、スタイリングに取り入れやすい一着です。

フロントは上下から開閉が可能のダブルジップとトグルボタンにて開閉がいただけ多彩なコーディネイトを提案。

まだまだ寒いこのシーズンにはレイヤードにて着こなしがいただけ、春先にはさらっとアウターとしても着用が可能です。

数回着用程度で比較的程度も良好となっておりまして、まだまだ長くお召しが頂けるかと思いますので是非この機会にご検討ください。

※友人も購入を検討しているため早期に終了の可能性がございます。お気持ち程度であればお値下げも可能ですのでお早めにご検討頂けますと幸いです。

カラー...ブルー × グレー

柄・デザイン...無地

素材...ウール

季節感...秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ドルモア 商品の状態 やや傷や汚れあり

