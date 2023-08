スペシャルオファ Studio3 TheBeats Wireless 黒 Headphone ヘッドフォン

【新品 未使用 未開封 TheBeats Studio3 Wireless Headphone】ブラック ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン ビーツ 送料無料

お立ち寄りいただき

ありがとうございます。

たいへんお得なフォロー割、

リピーター割、おまとめ割、

値下げ交渉大歓迎、などお得情報を

プロフィール欄にくわしく書かせて

いただきました。

見ていただけるととても嬉しいです。

<商品内容>

【品名】

ビーツ スタジオ3 ワイヤレスヘッドホン

The Beats Studio3 Wireless Headband Headphones

【メーカー】

ビーツ・バイ・ドクタードレ

Beats by Dr. dre

【カラー】

Black

【製造年月】

2021年

【新品/中古】

新品未開封

Brand New

【寸法】

約 H23 x W16 x D12 cm (箱寸法)

【その他 (公式引用抜粋) 】

・HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

・コードレス種類: 増設HP

・ノイズキャンセリング有

・バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

・ヘッドセット属性: 携帯電話

・ヘッドホン種類: 密閉型HP

・マイク有

・伝送種類: Bluetooth

・折りたたみ形状: 折りたたみ

・音声アシスタント機能有

・快適なクッション付きイヤークッション

ご質問などありましたら

お気軽にお問い合わせください。

出来る限りお答えさせて頂きます。

<発送について>

梱包は緩衝材やプチプチなどで

丁寧に梱包致します。

<その他>

●掲載写真について

画像と実際の色は異なって見える場合が

ありますのでご了承下さい。

●当方の不備や初期不良の際は、

大変お手数ですが到着後7日間以内に

ご連絡とご返送をお願い致します。

返品、返金等にて対応をさせていただきます。

ほかにも素敵なコインはこちらから。

→ #コインなどお得情報はプロフ見て下さいね〜

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

