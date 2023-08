こんにちは、

美品‼︎ ワンピース ONE PIECE 全巻 【EP BOX 3 付】+関連本 のご案内です♪

「ONE PIECE 」

尾田 栄一郎

定価: ¥ 390〜

#尾田栄一郎 #尾田_栄一郎 #本 #コミック/コミック

写真の通り、3月発売の最新巻105巻、関連本を同梱します。

かなりお得だと思いますよ♪

【セット内容】

● ワンピース1巻~105巻

・EP BOX 3 (24〜32巻)新品未開封シュリンク付き

● ONE PIECE 巻4/4

● ONE PIECE 100巻記念ポストカード & 記念シール&3億冊突破オリジナルカード

合計106冊

【商品の状態について】

自宅保管になります。

目立った汚れや破れなどは見あたりませんが、前半は僅かなヤケなどが見られます。後半は新巻購入も多数含まれます(EP BOX 3 は新品未開封シュリンク付)。また、3月発売の最新巻105巻を含みます。全体的に見て、美品に入る商品ではないかと思います。

気になる方は画像をご確認ください。

また、中古商品である事をご理解の上、完璧を求められる方はご遠慮ください。

即購入大歓迎です。

他のサイトでも出品している為、予告なく削除することがあります。

大切にしていただける方へお譲りしたいため、何冊かずつOPPもしくはビニール防水の上で、丁寧に送付いたします。

◎ばら売りはしません。

◎プロフィール欄の確認をお願いします。

#集英社

#ジャンプコミックス

#ONEPIECE

#ワンピース

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

