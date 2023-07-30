【おトク】 値下げ！ルイヴィトン セカンドバッグ その他

カラー···グリーン

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GUCCI メンズ ハンドバッグ

ルイヴィトンのセカンドバッグ、グリーンです。

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リサイクルショップで購入した物になります。

コ−チセカンドバッグ・メンズ、レディ

比較的美品だと思いますが、裏に傷あり。写真２枚目

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表の真ん中下部分、よく見ると黒くなっています。

【超美品】TUMI トゥミ セカンドバック

こちらは緑部分が薄くなって黒く見えるような感じです。写真８枚目

ルシアンペラフィネ×モラビト コラボ チュイルリー クラッチバッグ

外ポケットは綺麗だと思います。

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中ポケットは生地が剥がれています。

【極美品】GUCCI クラッチバッグ 【ブラックレザー】



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中古品になりますので、ご理解いただいた上でご購入お願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···グリーンルイヴィトンのセカンドバッグ、グリーンです。リサイクルショップで購入した物になります。比較的美品だと思いますが、裏に傷あり。写真２枚目表の真ん中下部分、よく見ると黒くなっています。こちらは緑部分が薄くなって黒く見えるような感じです。写真８枚目外ポケットは綺麗だと思います。中ポケットは生地が剥がれています。中古品になりますので、ご理解いただいた上でご購入お願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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